Bugün hava nasıl olacak? Kış geri döndü





İlk bahar gelmeden kara kış geri döndü, Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini sürdürüyor. Dün başlayan soğuk hava dalgası kuzey ve batı illerinde fırtına ile birlikte hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Akdeniz, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sağanak yağışın etkisi altında. İç bölgelerde ise kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Ege bölgelerinde ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde 4 ila 12 derece düşmesi bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Güney ve İç Ege ile Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Bilecik çevreleri ile zamanla Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.



Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimler ile akşam saatlerine kadar Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Amasya, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yoğun kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Adana ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, vb) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

°C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde yağmurlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

