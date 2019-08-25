Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 ili uyardı
Yağmurlu hava Karadeniz Bölgesi'nde etkili olmaya devam edecek. Sel baskınları ve taşkınlar konusunda vatandaşları uyaran Meteoroloji yerel yönetimlerin önlem almasını istedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Bununla birlikte bugün 9 kentte sağanak yağış bekleniyor. Yetkililer sel ve taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda ikaz etti..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR
Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte alınan son verilere göre illerimizde sıcaklıklar...
ANKARA: 33, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 31, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık
BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 37, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 36, Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR: 33, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 31, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 30, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 28, Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 28, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 29, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık