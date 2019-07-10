Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu bölgeleri uyardı

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ile Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Yağışlar Trakya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İstanbul, Yalova, Trabzon, Rize ve Muş çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, bu akşam ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde ve zamanla Ege'de yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLÇELERDE ETKİLİ OLUYOR

Kavurucu sıcakların etkisi altında olan İstanbul bu sabaha yaz yağmuruyla uyandı. Yağışlar Beylikdüzü, Büyükçekmece çevresinde etkili oldu.

İstanbullular bugün sabah saatlerinde tatlı bir sürpriz yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıların ardından kentin bazı ilçelerinde sağanak yağmur kısa süreli etkisini gösterdi. Avrupa yakasında kısa süre de olsa etkisini gösteren yaz yağmuru, kavurucu sıcakların ardından vatandaşları rahatlattı.

Fakat sabah saatlerinde evden çıkan bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Beylikdüzü ve Büyükçekmece çevresinde aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslandı.

Kimi vatandaşlar ise dün yapılan uyarıları dikkate alıp, yanına aldığı şemsiyeler ile ıslanmaktan kurtuldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 28°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM 11°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 21°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 30°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor