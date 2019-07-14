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Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu illeri uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu illerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor...

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu illeri uyardı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu illerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor...

14 Temmuz 2019 Pazar 09:07
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu illeri uyardı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji bu illeri uyardı


Türkiye haftasonunu serin ve yağmurlu hava sistemi etkisi altında geçirecek. Sabah saatlerinde Trakya ve Marmara Bölgeleri'nin bir bölümü, Ögleden sonra İç Anadolu'nun büyük bölümü ile, Marmara ve Trakya Bölgeleri'nin tamamı, Akdeniz Bölgesinin doğu kesimleri ile Karadeniz Bölgesi'nin batı kesimleri yağmurlu hava sistemi etkisi altında olacak. Hava sıcakları mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Nevşehir, Kayseri, Isparta ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Çanakkale, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İzmir, Manisa, Düzce, Zonguldak, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BALIKESİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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