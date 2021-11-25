Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den 31 il için uyarı



Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 25 Kasım Perşembe gününe ilişkin hava tahmin raporu yayımlandı. Meteoroloji, Ankara başta olmak üzere 31 il için sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. Bu arada Afyon'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Hakkari ve Şırnak dışında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye, Hatay, Sivas, Kayseri, Rize ve Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Erzincan, Tunceli'nin kuzeyi ile Sivas'ın yüksek kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Afyon'un yüksek kesimlerinde dün gece başlayan ve bugün gün boyu devam eden yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışını bıraktı.

SICAKLIKLAR 0 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Yağışla birlikte hava sıcaklığının da düştüğü kentte akşam saatlerinde kent merkezinde sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşerken yüksek kesimlerde ise sıcaklıklar ise 0 derecelere kadar düştü.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Emirdağ ilçesinin 2 bin 300 rakımlı Yellibel yaylasında ise sıcaklık değerleri 0’ın altına düşünce bölgeye mevsiminin ilk karı yağdı.

Kar yağışını görenler vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak kar yağışını görüntüledi. Görüntülerde kar tutan bölgede kar kalınlığının 2-3 santimetre civarında olması ise dikkatlerden kaçmadı. Bölgede ayrıca tipide olduğu öğrenildi.



MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu,bu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif yağmur geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari dışında bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Malatya, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

