Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artarken, Trabzon, Rize ve Hatay'da sağanak yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
AFYON°C, 12°CAz bulutlu
DENİZLİ °C, 18°CAz bulutlu
İZMİR °C, 18°CAz bulutlu
MANİSA °C, 18°CAz bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
ADANA °C, 21°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°CAz bulutlu
HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 14°CAz bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°CAz bulutlu
NEVŞEHİR °C, 7°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 16°CParçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 4°CÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.
KARS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı