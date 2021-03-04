Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artarken, Trabzon, Rize ve Hatay'da sağanak yağmur, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, Trabzon, Rize, Hatay ve Şırnak çevreleri ile Artvin kıyılarının yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Güney Marmara'da sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ: Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

AFYON°C, 12°CAz bulutlu

DENİZLİ °C, 18°CAz bulutlu

İZMİR °C, 18°CAz bulutlu

MANİSA °C, 18°CAz bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

ADANA °C, 21°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°CAz bulutlu

HATAY °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°CAz bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 10°CAz bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°CAz bulutlu

NEVŞEHİR °C, 7°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 16°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 9°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 10°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 9°CÇok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 4°CÇok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor.

KARS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yoğun olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı