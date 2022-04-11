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Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Yurdun batı bölgelerini etkisi altına alan soğuk hava sistemi kar yağışını da beraberinde getiriyor. Trakya ve Marmara Bölgesi için kar alarmı verildi.

11 Nisan 2022 Pazartesi 09:19
Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye'nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Nisan ayına girmemize rağmen bazı illerde kar yağışı beklentisi de var.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji değerlendiermesinde kar beklentisi de var. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'A DA UYARI

Sıcaklıkların hissedilir şekilde düştüğü İstanbul'da ise yağmur, tüm gün boyunca sürecek. Yağışlar yarın ve çarşamba günü de etkili olacak. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Hava DurumuKar Yağışı
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