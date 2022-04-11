Bugün hava nasıl olacak | Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporu yayınlandı. Rapora göre, Türkiye'nin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Nisan ayına girmemize rağmen bazı illerde kar yağışı beklentisi de var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Türkiye'nin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI UYARISI
Meteoroloji değerlendiermesinde kar beklentisi de var. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-12 cm) kar yağışına dönmesi beklendiğinden başta Bolu Dağı geçidi olmak üzere meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
İSTANBUL'A DA UYARI
Sıcaklıkların hissedilir şekilde düştüğü İstanbul'da ise yağmur, tüm gün boyunca sürecek. Yağışlar yarın ve çarşamba günü de etkili olacak.