Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den soğuk uyarısı





Aylardır beklenen kar yağışı Türkiye'nin iç kesimlerinde etkisini sürdürüyor. İstanbul'da ara ara etkili olan yağışlar, yüksek kesimlerde kar olarak kendisini gösterirken ulaşımda aksaklıklar vatandaşlara zor anlar yaşanıyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, soğuk havanın ülke genelinde hafta sonuna kadar etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ila 15 derece azalacak. Son dakika bilgisine göre, yoğun kar ve rüzgar uyarısı yapıldı

Hava sıcaklıklarının; bugün güney ve iç bölgelerden başlayarak, Çarşamba (17.02.2021) ve Perşembe (18.02.2021) günleri ise doğu bölgelerde 8 ila 15 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji açıklamasında "Söz konusu sıcaklık düşüşünün hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma ve don hadiselerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’nun yağış alan kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar, Akdeniz kıyıları ile Kilis çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde olması bekleniyor. Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Kocaeli, Sakarya, Giresun, Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kar yağışının yoğun şekilde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı.

Orta ve Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulunuldu.

Marmara'da bugün beklenen sıcaklık şöyle; Çok bulutlu, doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İZMİR °C, 5°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA -5°C, -3°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

SAMSUN °C, 2°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ERZİNCAN °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı