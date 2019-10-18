Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
98098
ALTIN
276.234
DOLAR
5.7603
STERLİN
7.4221
EURO
6.4056

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Son Meteorolojik tahminlere göre; Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri sağanak yağmur etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Son Meteorolojik tahminlere göre; Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun iç kesimleri ile İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesimleri sağanak yağmur etkili olacak.

18 Ekim 2019 Cuma 08:19
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağmur uyarısı


 
Bugün hava nasıl olacak? Yurdun iç kesimleri bugünden itibaren yağmurlu hava sistemi etkisi altında olacak. Türkiye geneli için yer yer kapalı hava hakim. 

19 İL İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Son dakika hava durumu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Sakarya, Bilecik, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Muş, Ağrı, Erzurum çevreleri, Bursa'nın doğu ilçeleri, Kayseri’nin doğu ilçeleri ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla güney ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli uyarı
İstanbul ve Marmara Bölgesi için önemli uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklık 8 derece birden düşecek!
Bugün hava nasıl olacak? Sıcaklık 8 derece birden düşecek!
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi
Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı geldi
UFO gören 155 Polis İmdat hattını arıyor
UFO gören 155 Polis İmdat hattını arıyor
Fırtına yağmur birlikte geliyor
Fırtına yağmur birlikte geliyor
Bugün hava nasıl olacak? 13 il için krtik uyarı
Bugün hava nasıl olacak? 13 il için krtik uyarı
Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur geliyor
Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur geliyor
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 ili uyardı
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji 9 ili uyardı
Son Güncelleme: 18.10.2019 08:34
Anahtar Kelimeler:
Bugün Hava Nasıl Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye'de son  durum | Teröristleri imhadan Amerika kurtardı
Suriye'de son  durum | Teröristleri imhadan Amerika kurtardı
Van Çaldıran'da askeri araca saldırı, 1 askerimiz şehit
Van Çaldıran'da askeri araca saldırı, 1 askerimiz şehit
PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı
PKK'lı bebek katillerini silah tedarikçisi ABD kurtardı
702 terörist öldürüldü, örgütte toplu firarlar ABD'yi şaşkına çevirdi
702 terörist öldürüldü, örgütte toplu firarlar ABD'yi şaşkına çevirdi
Maganda fabrikatör | 20 yılda temizlenen dereyi bir gecede kirletti
Maganda fabrikatör | 20 yılda temizlenen dereyi bir gecede kirletti
Adıyaman Çelikhan Şehidini onbinler dualarla uğurladı
Adıyaman Çelikhan Şehidini onbinler dualarla uğurladı
Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı
Belçika Türk çocuklarının asker selamına taktı
Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü
Balon balığı, Akdeniz'i istila etti, balıkçılar şaşkına döndü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort