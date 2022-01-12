Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji kar ve fırtına için uyardı
Türkiye geneli son yılların en soğuk günlerini yaşışor. Meteoroloji yurdun batı kesimlerini etkileyen fırtınalı havanın yarın da etkili olacağı konusunda vatandaşları uyardı.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere kuzey, iç ve batı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğusu, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Muğla, Konya, Karaman, Çankırı, Amasya, Giresun, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BURSA °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
EDİRNE °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, yağmur ve sağanak, güney kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, zamanla bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu ve yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, zamanla yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 5°C
SİVAS °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimleri ile zamanla bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu ve yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile zamanla Orta Karadeniz'in karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Amasya ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇORUM °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -1°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege ile gece saatlerinde Doğu Karadeniz’de kuvvetli fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 5 ila 7, akşam saatlerinden sonra doğusu 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Karadeniz’in batısı ile Doğu Karadeniz’in doğusu yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.
MARMARA
Hava Durumu: Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: Zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile akşam saatlerine kadar kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Kuzey Ege’nin kuzeyi kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 6 ila 8, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Kuzey ve Orta Ege’de 3,0 ila 4,0 m, yer yer 5,0m, Görüş: Zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, çok kuvvetli yer yer şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan, Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: Orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, zaman zaman güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta, sis anında zayıf.