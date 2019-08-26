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Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji bugün Türkiye'nin kuzey doğusu ile Akdeniz bölgesinin doğu ve iç kesimlerinde sağanak yağmur bekliyor. Trakya, Ege ve Marmara Bölgelerinde ise rüzgar var.

Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur geliyor

Meteoroloji bugün Türkiye'nin kuzey doğusu ile Akdeniz bölgesinin doğu ve iç kesimlerinde sağanak yağmur bekliyor. Trakya, Ege ve Marmara Bölgelerinde ise rüzgar var.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:30
Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur geliyor

Bugün hava nasıl olacak | Sağanak yağmur geliyor


Son meteorolojik değerlendirmelere göre Doğu Karaderiç ve Orta Karadeniz ile Orta Akdeniz ve Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Anadolu’nun kuzey illerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor


Türkiye'nin Kuzey doğusu ile Güney kesimlerinde bugün lokal yağmurlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün (26 Ağustos Pazartesi) Türkiye’nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. İstanbul baştka olmak üzere Trakya, Marmara Bölgesi ile Ege Bölgesi'nin büyük bölümü kuzeyden güneye saatte hızı 60 kilometreye ulaşan orta dereceli rüzgar bekleniyor.


METEOROLOJİK GÖRÜNÜM : Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat, Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ 


Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin (Toroslar mevkii) kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri (Toroslar mevkii) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Son Güncelleme: 26.08.2019 08:47
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