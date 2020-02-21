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Bugün hava nasıl olacak? Şemsiyesiz dışarıya çıkmayın

Türkiye bugünden itibaren hafta başına kadar Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri haricinde kalan tüm kesimledrde yağmurlu havaya teslim.

21 Şubat 2020 Cuma 07:31
Bugün hava nasıl olacak? Şemsiyesiz dışarıya çıkmayın

Bugün hava nasıl olacak? Şemsiyesiz dışarıya çıkmayın

Türkiye'nin bugünden itibaren sağanak yağmurlu hava sisteminin etkisi altında.  Yağışların Antalya'nın doğusunda, Mersin, Adana çevrelerinde çok kuvvetli olması beklenirken, kıyı kesimlerde hortum görülebileceği konusunda uyarı yapıldı.


Meteoroloji bugün için Ege Bölgesi'nde Fırtına, Antalya'nın doğusu ile Mersin ve Adana çevresinde hortum uyarısında bulunurken yağışlı ve serin havanın etkisini artıracağını duyurdu.

Bugün hava nasıl olacak? Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ve Doğu Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 

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