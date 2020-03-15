Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Bugün hava nasıl olacak, soğuklar artıyor, karla karışık yağmur geliyor

Türkiye'nin kuzeybatı kesiminde sıcaklık 5-8 derece birden düşüyor. Yurdun büyük bölümünde sağanak yağış beklenirken, İç ve Doğu Anadolu ile Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar, yağmurla karışık olarak yağıyor. 

15 Mart 2020 Pazar 10:31
Bugün hava nasıl olacak, soğuklar artıyor, karla karışık yağmur geliyor

Bugün hava nasıl olacak, soğuklar artıyor, karla karışık yağmur geliyor


Türkiye bugünden itibaren soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı beklenirken, yurdun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmurlu havanın etkili olacağı bildirildi. Marmara Denizi'nde ise fırtına bekleniyor. 


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Eskişehir, Aksaray, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR VE YAĞMUR BİRLİKTE GELİYOR

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Sivas, Yozgat, Çankırı çevreleri ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde; Rize il geneli, Artvin'in kıyı kesimleri ve Trabzon'un doğusu ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2/12saat) olması bekleniyor.


SICAKLIK 5-8 BİRDEN DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 5 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklar...

İSTANBUL: 11, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

BURSA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

ANKARA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 22, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu.

KOCAELİ: 12, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

EDİRNE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

KÜTAHYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu.

ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri zamanla il geneli sağanak yağışlı.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

HATAY: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu.

KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

SİVAS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yarın(Pazartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu.

BOLU: 16, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmurlu.

TRABZON: 12, Çok bulutlu, öğleden itibaren aralıklı yağmurlu.

ERZURUM: 11, Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kar yağışlı.

KARS: 11, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmurlu.

VAN: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

DİYARBAKIR: 17, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmurlu.

GAZİANTEP: 18, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

ŞANLIURFA: 20, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.

Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.
Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.
AKOM uyardı | Araçlarınızı otoparka çekin
AKOM uyardı | Araçlarınızı otoparka çekin
Meteoroloji'den sel baskını ve çığ uyarısı
Meteoroloji'den sel baskını ve çığ uyarısı
İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı
İstanbul'a önümüzdeki hafta kar uyarısı
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
İstanbul'da yarın kar yağışı bekleniyor.    
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Akdeniz ve Ege için uyarı
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
Bugün hava nasıl olacak? Sahillerde yağmur, yükseklerde kar var
Bugün hava nasıl olacak? Sahillerde yağmur, yükseklerde kar var
Anahtar Kelimeler:
MeteoBugün Hava Nasıl Olacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Umre'den gelenlere büyük karantina | Yurtlar boşaltıldı | Hastaneler hazır
Umre'den gelenlere büyük karantina | Yurtlar boşaltıldı | Hastaneler hazır
Korona yalanıyla soygun | Bakanlık ve emniyet uyardı, bu yalana inanmayın
Korona yalanıyla soygun | Bakanlık ve emniyet uyardı, bu yalana inanmayın
Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis
Ters şerit magandasının yumruklu cinayetine 12 yıl hapis
Umre'den gelenlerin tamamı karantina altına alınıyor
Umre'den gelenlerin tamamı karantina altına alınıyor
Avrupa virüsle yatıp, virüsle kalkıyor
Avrupa virüsle yatıp, virüsle kalkıyor
Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.
Marmara Bölgesi ve İstanbul için soğuk hava uyarı AKOM'dan geldi.
Esrarengiz uçak | Yolcu yok denilen uçaktan 50 kişi çıktı
Esrarengiz uçak | Yolcu yok denilen uçaktan 50 kişi çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı | Koronavirüs sayısı 5'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca açıkladı | Koronavirüs sayısı 5'e çıktı
TBMM koronovirüs yüzünden ay sonuna kadar ziyarete kapatıldı
TBMM koronovirüs yüzünden ay sonuna kadar ziyarete kapatıldı
Özel hastaneler hasta seçmeye başladı, karantina hastanesi sayısı 101'e çıktı
Özel hastaneler hasta seçmeye başladı, karantina hastanesi sayısı 101'e çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim