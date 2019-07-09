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İstanbul 30°
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Bugün hava nasıl olacak? Son meteorolojik tahminler....

Meteoroloji İstanbul ve çevresi için yağmurlu hava uyarısında bulundu. Bugün 36 dereceyi bulan hava sıcaklığı yarından itibaren düşmeye başlarken Perşembe gününden itibaren bol yağmurlu günler geliyor..

Bugün hava nasıl olacak? Son meteorolojik tahminler....

Meteoroloji İstanbul ve çevresi için yağmurlu hava uyarısında bulundu. Bugün 36 dereceyi bulan hava sıcaklığı yarından itibaren düşmeye başlarken Perşembe gününden itibaren bol yağmurlu günler geliyor..

09 Temmuz 2019 Salı 08:45
Bugün hava nasıl olacak? Son meteorolojik tahminler....

Bugün hava nasıl olacak? Son meteorolojik tahminler....


Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artıracak. Kuzey bölgelerinde, Karadeniz'in doğu kesimlerinde yağmurlu hava etkisini bugün de sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre Karadeniz Bölgesi'nin belirli bölümlerinde yer yer ve Doğu Anadolu'nun en uç kısmında ise kuvvetli yağış beklendiği bilgisini paylaştı. Meteoroloji verilerine göre çarşamba ve perşembe günü ise Marmara, Trakya ve Karadeniz'in bazı bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A YAĞMUR GELİYOR

İstanbul'da bugün hava açık ancak yarından itibaren bölgesel yağışlar etkili olacak. Özellikle perşembe günü sıcaklık 26 dereceye düşecek ve kent genelinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

YURT GENELİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


BÖLGELERİMİZDE HAVA
 

MARMARA BÖLGESİ 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu

BURSA °C, 34°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON  °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ 

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin akşam saatlerinde çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ 

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ 

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Iğdır, Erzurum, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 
 

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Son Güncelleme: 09.07.2019 09:34
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