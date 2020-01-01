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Bugün hava nasıl olacak, Türkiye yeni yılda kar ve fırtına ile giriyor

2020 Türkiye'ye kar yağışı, fırtına ve soğuk hava uyarıları geldi. 3 gün önce iç kesimlerde başlayan olumsuz hava koşullarının kıyı kesimlerde etkisini gösterecek.

01 Ocak 2020 Çarşamba 10:54
Bugün hava nasıl olacak, Türkiye yeni yılda kar ve fırtına ile giriyor


Bugün hava nasıl olacak, Türkiye yeni yılda kar ve fırtına ile giriyor

Türkiye 2020 yılını kar, tipi ve fırtına ile karşıladı. Soğuk hava Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve Erzurum'da zirve yaptı.


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'nin geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve İç Batı Anadolu'da yer yer kar veya karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Muğla, Konya, Burdur, Isparta, Osmaniye, K. Maraş, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Konya, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. 


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ISPARTA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 

İSTANBUL °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 3°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

AFYON °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu 

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Son Güncelleme: 01.01.2020 11:00
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