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Bugün hava nasıl olacak? Üreticiye yağmur müjdesi

Türkiye'nin orta kesimleri bugün öğleden sonra yağmurlu havanın etkisi altında olacak. Akdeniz Bölgesi'nin tamamı ile, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve batısında yağmur etkili olacak.

Bugün hava nasıl olacak? Üreticiye yağmur müjdesi

Türkiye'nin orta kesimleri bugün öğleden sonra yağmurlu havanın etkisi altında olacak. Akdeniz Bölgesi'nin tamamı ile, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve batısında yağmur etkili olacak.

15 Kasım 2019 Cuma 08:36
Bugün hava nasıl olacak? Üreticiye yağmur müjdesi


Bugün hava nasıl olacak? Üreticiye yağmur müjdesi



Çiftçinin beklediği yağmurlu hava sistemi bugün kendisini gösterecek. Yağmurlu hava Akdeniz Bölgesi'nde taşkınlara neden olabilir. Öğleden sonra başlayacak yağışlar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz sağanak yağışın etkisi altında. Yağış alan bölgelerde sıcaklar düşüyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.


Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde birkaç derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
 

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