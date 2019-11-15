Bugün hava nasıl olacak? Üreticiye yağmur müjdesi
Çiftçinin beklediği yağmurlu hava sistemi bugün kendisini gösterecek. Yağmurlu hava Akdeniz Bölgesi'nde taşkınlara neden olabilir. Öğleden sonra başlayacak yağışlar akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz sağanak yağışın etkisi altında. Yağış alan bölgelerde sıcaklar düşüyor, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-60 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, deniz üzerinde küçük çaplı hortum oluşumu riski vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde birkaç derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle güney ve güneydoğu yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Yağışların; Antalya il merkezi ile Kumluca, Kemer, Serik, Finike ve Manavgat ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu