Bugün hava nasıl olacak | Yağmur ve fırtına geliyor



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin birçok bölgesine kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması istendi.

MARMARA BÖLGESİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren güneyli yönlerden Batı Karadeniz'de kuvvetli, öğle saatlerinden başlayarak Marmara'da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

ANTALYA VE ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ YAĞMUR UYARISI

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

Fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

EGE BÖLGESİ

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Kuzey Ege'de salı öğle ve akşam 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba sabah etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın bugün akşam ve gece, çarşamba ise sabah 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Fırtınanın çarşamba öğlen etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege (Kütahya ve Afyonkarahisar dışında), Batı Akdeniz, Çankırı, Ankara, Kırıkkale, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, Ege ve Batı Akdeniz kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Trakya Kesimi ile Çanakkale çevrelerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya, Kıyı Ege, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerimizde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının gece saatlerinden itibaren Trakya' dan başlayarak hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, gece saatlerinden sonra Marmara'nın batısında kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın; Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ: Yağışların; Trakya kesimi, Kıyı Ege, Çanakkale, Manisa ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren Trakya kesimi ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle ve akşam saatlerinde güney yönlerden, gece saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, gece saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AFYON °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge'nin doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKÂRİ °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA DURUMU

Ege’de kuvvetli fırtına; gece saatlerinde Batı Akdeniz’de fırtına; Marmara, gece saatlerinde Karadeniz ile Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerine kadar batısı güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa); Doğu Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde batısı 7 (60 km/sa) kuvvetinde ; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, gece saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağmurlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde güneydoğudan batısı kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), sabah saatlerinde kuzeyi ile gece saatlerinde batısı 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah ve gece saatlerinde yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde güneyi yer yer güneydoğudan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden itibaren yer yer 9 (90 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan, sabah ve gece saatlerinde güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa), gece saatlerinde yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde batısı güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinde batısı 7 (60 km/sa), gece saatlerinde 8 (75 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) öğle saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6 (30-50 km/sa), gece saatlerinde doğusu 7 (60 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, gece saatlerinde batısı 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 0m; Görüş: İyi.