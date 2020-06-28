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Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak

Meteoroloji uyardı, hava sıcaklıkları geri dönüyor. Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde lokal sağanak yağışlar bekleniyor.

28 Haziran 2020 Pazar 12:05
Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak

Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak


Hava sıcakları yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredece. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gün içersinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda ise birkaç derecelik artış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri'nde nem oranı hissedilir derecede artacak.


 

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Ege‘de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) Orta Ege’de 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde 3,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, batısı zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısında 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.

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Son Güncelleme: 28.06.2020 12:23
Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiHava Durumu
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