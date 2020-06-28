Bugün hava nasıl olacak | Yaz sıcakları yakacak
Hava sıcakları yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredece. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü güneşli bir gün geçirecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gün içersinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklarda ise birkaç derecelik artış bekleniyor. Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri'nde nem oranı hissedilir derecede artacak.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Güney Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
YOZGAT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Ege‘de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) Orta Ege’de 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, güneyinde 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı ve güneybatı, batısı zaman zaman kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Batı Akdeniz’in batısında 4 ila 6 (30-50km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.