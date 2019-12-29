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Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!

Türkiye son iki gündür kış mevsiminin etkisi altında. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Türkiye geneli kara kışa bugünden itibaren teslim oluyor.

29 Aralık 2019 Pazar 11:23
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!


Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!


Son meteorolojik verilere göre Marmara, Orta ve Doğu Karadeniz, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da ise kara dönüşüyor. Sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken, birçok kentte karla karışık yağmur bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Trabzon ve Giresun çevreleri ile Tekirdağ'ın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

İSTANBUL: 8, Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ANKARA: 5, Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı.

İZMİR: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde batı ilçeleri hafif sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 5, Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı.

KOCAELİ: 7, Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

ADANA: 12, Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

ANTALYA: 14, Çok bulutlu, sağanak yağışlı.

HATAY: 11, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 2, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı.

KONYA: 5, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

SİVAS: 3, Çok bulutlu ve kar yağışlı.

BOLU: 4, Çok bulutlu, hafif kar yağışlı.

AMASYA: 9, Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 11, Çok bulutlu ve yağmurlu.

TRABZON: 13, Çok bulutlu, hafif yağmurlu.

ERZURUM: 1, Çok bulutlu, kar yağışlı.

KARS: 0, Çok bulutlu, kar yağışlı.

VAN: 5, Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 7, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 7, Çok bulutlu ve yağmurlu.

ŞANLIURFA: 8, Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı.

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