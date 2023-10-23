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Buket Kaya'nın ölümü | Milli sporcu kazada can verdi

Trafik kazasında yaşamını yitiren Buket Kaya'nın Avrupa şampiyonluğu kazanan milli sporcu olduğu öğrenildi.

23 Ekim 2023 Pazartesi 17:39
Buket Kaya'nın ölümü | Milli sporcu kazada can verdi






Buket Kaya'nın ölümü | Milli sporcu kazada can verdi


Kayseri Melikgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında can veren genç kızın, milli sporcu Buket Kaya olduğu ortaya çıktı.

Kayseri'de otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Buket Kaya'nın (21), Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AVRUPA ŞAMPİYONU MİLLİ SPORCU 

Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi. Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi. Otopsi işlemleri süren Kaya'nın cenazesinin Talas ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Buket Kaya
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