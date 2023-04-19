Burak Oğraş'ın ölümü | Müge Anlı'yı bakanlıktan aramışlar

Çok sayıda cinayet, dolandırıcılık gibi kriminal olayın aydınlatılmasında programlar yapan Müge Anlı bu kez de Burak Oğraş cinayeti konusunda takındığı tavırla Oğraş sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı. Rixos Otel’de 2011 yılında staj yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, Müge Anlı'nın programına katıldıklarını ama yayına 10 dakika kala apar topar stüdyodan çıkarıldıklarını öne sürdü. Yayın başlamadan önce stüdyoya Müge Anlı'nın asistanının girdiğini ve yönetmene "Bakanlıktan aradılar, senin kafan almıyor mu?" diye çıkıştığını iddia eden Oğraş, "Elimde fotoğraf var. Bana dava açarlarsa çarşaf çarşaf paylaşacağım" dedi.

'Delilerin Delisi' lakabıyla anılan Muhammet Yakut'un "Müge Anlı, Rabia Naz cinayetini kimin işlediğini biliyor" iddiasının ardından bir şüpheli çocuk ölümü daha tekrar gündeme geldi. İş insanı Fettah Tamince’ye ait Rixos Otel’de staj yapan Burak Oğraş, 9 Eylül 2011’de otelin havuzunda ölü bulunmuştu.



Burak Oğraş’ın ölümünde sır perdesi hâlâ aralanmazken babası Murat Oğraş daha önce Müge Anlı'nın programına katıldıklarını ama yayın başlamadan hemen önce bakanlıktan gelen bir telefon nedeniyle stüdyodan çıkarıldıkları iddiasını ortaya attı.

YAYINA BAKANLIK MI ENGEL OLDU?

Cumhuriyet TV'ye konuşan Murat Oğraş, oğlu hayatını kaybettikten 25 gün sonra ellerindeki belgelerle Müge Anlı'ya müracaat ettiklerini ve kabul edildiklerini belirtti. Yayına 10 dakika kalana dek her şeyin yolunda gittiğini belirten Oğraş, süreci şöyle anlattı:

* Bir gün önceden gidip Beşiktaş'ta yeğenimin evinde kaldık. Sabah 05.30 civarında eşim, kızım, yeğenim ve beni minibüsle aldılar. ATV stüdyolarına gittik. Hatta kahvaltıyı orada yaptık. Elimizdeki evrakı aldılar, telefon numaralarını aldılar, her şeyi verdik. Bizi hazırladılar, mikrofon taktılar, stüdyoya oturttular. Müge Hanım'ın asistanı Kebriye Hanım bizimle ilgilendi.

Yayına 10 dakika kala Müge Anlı'nın asistanının tekrar stüdyoya girip müdahale ettiğini belirten Oğraş, konuşma arasında asistanın yönetmene "Bakanlıktan aradılar, senin kafan almıyor mu?" diye çıkıştığına şahit olduğunu öne sürdü.

Murat Oğraş "Bizden mikrofonları söktüler, 'Sizi yayına alamayacağız, nereye bırakılım?' diye sordular. Hiçbir açıklama yapmadılar. Evrakı elimize verip dışarıya çıkardılar. Sonra aradığımda telefonlarımı açmadılar" dedi.

"BELGELERİ ÇARŞAF ÇARŞAF PAYLAŞACAĞIM"

Daha önce yaptığı "Müge Anlı, Şaban Vatan'a dava açtın, bana da aç. Elimde belgeler var, paylaşacağım" çağrısını hatırlatan Oğraş, "Yeğenim stüdyoda otururken fotoğrafımızı çekti. Bana dava açtıklarında bunu büyütüp çarşaf çarşaf paylaşacağım her tarafta" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın ekibinin yaşananları inkâr etmediğini ama gerekçe olarak formatı gösterdiklerini "Sadece çözülen olayları yayına alıyoruz" dediklerini söyleyen Oğraş, "Kimse göründüğü gibi değil maalesef. O gün öğrendik ki parayla oraya getirilen seyirciler vardı. Müge Anlı'nın programı tiyatro" diye konuştu.