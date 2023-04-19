Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Burak Oğraş'ın ölümü | Müge Anlı'yı bakanlıktan aramışlar

Rabia Naz cinayetinin faillerinin yakalanması konusunda ailenin iddialarına suskun kalan Müge Anlı bu kez, Rixos otelde hayatını kaybeden Burak Oğraş cinayeti konusunda eleştirilerin odağında yer alıyor. 

19 Nisan 2023 Çarşamba 22:10
Burak Oğraş'ın ölümü | Müge Anlı'yı bakanlıktan aramışlar

Burak Oğraş'ın ölümü | Müge Anlı'yı bakanlıktan aramışlar

Çok sayıda cinayet, dolandırıcılık gibi kriminal olayın aydınlatılmasında programlar yapan Müge Anlı bu kez de Burak Oğraş cinayeti konusunda takındığı tavırla Oğraş sosyal medyada eleştirilerin hedefinde yer aldı. Rixos Otel’de 2011 yılında staj yaparken şüpheli şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, Müge Anlı'nın programına katıldıklarını ama yayına 10 dakika kala apar topar stüdyodan çıkarıldıklarını öne sürdü. Yayın başlamadan önce stüdyoya Müge Anlı'nın asistanının girdiğini ve yönetmene "Bakanlıktan aradılar, senin kafan almıyor mu?" diye çıkıştığını iddia eden Oğraş, "Elimde fotoğraf var. Bana dava açarlarsa çarşaf çarşaf paylaşacağım" dedi.

'Delilerin Delisi' lakabıyla anılan Muhammet Yakut'un "Müge Anlı, Rabia Naz cinayetini kimin işlediğini biliyor" iddiasının ardından bir şüpheli çocuk ölümü daha tekrar gündeme geldi. İş insanı Fettah Tamince’ye ait Rixos Otel’de staj yapan Burak Oğraş, 9 Eylül 2011’de otelin havuzunda ölü bulunmuştu.


Burak Oğraş’ın ölümünde sır perdesi hâlâ aralanmazken babası Murat Oğraş daha önce Müge Anlı'nın programına katıldıklarını ama yayın başlamadan hemen önce bakanlıktan gelen bir telefon nedeniyle stüdyodan çıkarıldıkları iddiasını ortaya attı. 

YAYINA BAKANLIK MI ENGEL OLDU?

Cumhuriyet TV'ye konuşan Murat Oğraş, oğlu hayatını kaybettikten 25 gün sonra ellerindeki belgelerle Müge Anlı'ya müracaat ettiklerini ve kabul edildiklerini belirtti. Yayına 10 dakika kalana dek her şeyin yolunda gittiğini belirten Oğraş, süreci şöyle anlattı:

* Bir gün önceden gidip Beşiktaş'ta yeğenimin evinde kaldık. Sabah 05.30 civarında eşim, kızım, yeğenim ve beni minibüsle aldılar. ATV stüdyolarına gittik. Hatta kahvaltıyı orada yaptık. Elimizdeki evrakı aldılar, telefon numaralarını aldılar, her şeyi verdik. Bizi hazırladılar, mikrofon taktılar, stüdyoya oturttular. Müge Hanım'ın asistanı Kebriye Hanım bizimle ilgilendi.

Yayına 10 dakika kala Müge Anlı'nın asistanının tekrar stüdyoya girip müdahale ettiğini belirten Oğraş, konuşma arasında asistanın yönetmene "Bakanlıktan aradılar, senin kafan almıyor mu?" diye çıkıştığına şahit olduğunu öne sürdü.

Murat Oğraş "Bizden mikrofonları söktüler, 'Sizi yayına alamayacağız, nereye bırakılım?' diye sordular. Hiçbir açıklama yapmadılar. Evrakı elimize verip dışarıya çıkardılar. Sonra aradığımda telefonlarımı açmadılar" dedi.

"BELGELERİ ÇARŞAF ÇARŞAF PAYLAŞACAĞIM"

Daha önce yaptığı "Müge Anlı, Şaban Vatan'a dava açtın, bana da aç. Elimde belgeler var, paylaşacağım" çağrısını hatırlatan Oğraş, "Yeğenim stüdyoda otururken fotoğrafımızı çekti. Bana dava açtıklarında bunu büyütüp çarşaf çarşaf paylaşacağım her tarafta" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'nın ekibinin yaşananları inkâr etmediğini ama gerekçe olarak formatı gösterdiklerini "Sadece çözülen olayları yayına alıyoruz" dediklerini söyleyen Oğraş, "Kimse göründüğü gibi değil maalesef. O gün öğrendik ki parayla oraya getirilen seyirciler vardı. Müge Anlı'nın programı tiyatro" diye konuştu.

Alvina Kamilova'yı sevgilisi dolandırmış | Doğan K. skandalı
Alvina Kamilova'yı sevgilisi dolandırmış | Doğan K. skandalı
Gökhan Zan deprem bölgesinde son durumu anlatırken isyan etti
Gökhan Zan deprem bölgesinde son durumu anlatırken isyan etti
Sahte cinci Hoca Süleyman Aras skandalı | 17 yaşındaki kız çocuğunu.....
Sahte cinci Hoca Süleyman Aras skandalı | 17 yaşındaki kız çocuğunu.....
Müge Anlı programında bile sapıklık yapmıştı, cezaevine gönderildi
Müge Anlı programında bile sapıklık yapmıştı, cezaevine gönderildi
Müge Anlı'yı çileden çıkardı, Avukat ise yüzüne tükürdü
Müge Anlı'yı çileden çıkardı, Avukat ise yüzüne tükürdü
Genç kadının ihanet itirafında şoke eden detay
Genç kadının ihanet itirafında şoke eden detay
Selim Yalçınkaya cinayeti | Eşinin müstehcen mesajları şaşkınlık yarattı
Selim Yalçınkaya cinayeti | Eşinin müstehcen mesajları şaşkınlık yarattı
Anahtar Kelimeler:
Müge AnlıCinayeti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Akinan gözaltında | Dosyasına gizlilik kararı konuldu
Serdar Akinan gözaltında | Dosyasına gizlilik kararı konuldu
Boğaz'a sıfır kaçak yapılar sonunda yıkıldı
Boğaz'a sıfır kaçak yapılar sonunda yıkıldı
İBB açıkladı | Bayram'da ulaşım ücretsiz
İBB açıkladı | Bayram'da ulaşım ücretsiz
Muhammed Yakut, ifşaları için neden bu kadar bekledi?
Muhammed Yakut, ifşaları için neden bu kadar bekledi?
Muhammed Yakut ile Sedat Peker arasında ilişki var mı?
Muhammed Yakut ile Sedat Peker arasında ilişki var mı?
AKP'li başkanların oğullarının arsası bakın nasıl yürüdü?
AKP'li başkanların oğullarının arsası bakın nasıl yürüdü?
Lafagel ekibine çirkin saldırı
Lafagel ekibine çirkin saldırı
Kız çocuğunun üzerine kızarmış patetes attılar
Kız çocuğunun üzerine kızarmış patetes attılar
Cübbeli de seçim meydanlarına indi | Mezhep provakasyonu
Cübbeli de seçim meydanlarına indi | Mezhep provakasyonu
Tarihi Üsküdar Sahili de imara açılıyor
Tarihi Üsküdar Sahili de imara açılıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim