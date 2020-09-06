Burası Lara Plajı | İsyan ettiren görüntüler



Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugün köşesine Lara plajının içler acısı halini taşıdı. Çok sayıda fotoğraf eşliğinde Türkiye'nin ünlü sahilinin bakımsızlıktan mezbeleliğe dönmesi sadece Fatih Altaylı'yı değil, konuyu sosyal medyaya taşıyan binlerce kişinin de tepkisine, isyanına neden oldu. Lara'yı evsizlerin adeta işgal ettiği çirkinlik yürekleri sızlatırken, söz konusu olayla ilgili, Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nin suskunluğu dikkat çekti.

Fatih Altaylı köşesinde bu konuda bakın neler yazdı;

Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’nın iki plajından biri.

Kilometrelerce uzanan kumlar ve önünde Akdeniz.

Tabii kilometrelerce uzanan kumlar demektense kilometrelerce uzanan rezillik demek daha doğru.

Bir kaç yıl önce yapılan ve kiralanan tesisler mezbelelik olmuş.

Bakım yok, onarım yok tamir yok.

Sahipsiz pis bir ortam.

Kim olduğu belirsiz kişiler gelip buraları işgal etmişler.

Terörist midir, evsiz gariban mıdır bilinmez.

Leş gibi tuvaletler, çöp dolu kıyılar.

Türkiye’nin en önemli plajını işgal etmiş acayip tipler.

Ve turizm başkenti Antalya.

Sizi bu fotoğraflarla baş başa bırakayım en iyisi.

Bu rezilliğe bakıp yalnız ve güzel ülkem için biraz daha ağlayalım birlikte.



