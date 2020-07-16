Burçların tarihleri değişti, astroloji dünyası şaşkın

Günlük burç yorumlarını ilgiyle takip edenler dikkat. Doğum tarihiniz, yükselen burcunuz hatta yıldızınız değişmiş olabilir. Son olarak 3 bin yıl önce değişen takımyıldızlarının yeri ve konumu eski haline döndü. Astroloji tarihinde binlerce yıllık süreçte nadiren görülen konumlanma olayını NASA bilimsel verilerle açıkladı. Bu arada burçların sayısı da değişti. 12 Burç, Yılan Burcu'nun eklenmesiyle 13'e çıktı. 29 Kasım 17 Aralık tarihinde doğanlar Yılan Burcu'na taşındı.



Burçların tarihi değiştiği NASA tarafından dünyaya duyuruldu. Burçların yeni tarihleri ise astroloji meraklılarını heyecanlandırdı. İşte, yeni burç tarihleri...

BURÇLARIN SAYISI ARTTI TARİHİ DEĞİŞTİ

NASA, Eksenel devinim olgusundan dolayı burçları oluşturan takımyıldızlarının 3 bin yıl öncesine göre farklı konumda olduğunu belirten Nasa, 12 değil 13 adet burç olması gerektiğini söyledi.

İŞTE YENİ BURÇ TARİHLERİ - 2020

17 Aralık - 20 Ocak: YAY

20 Ocak - 16 Şubat: OĞLAK

16 Şubat - 11 Mart: KOVA

11 Mart - 18 Nisan: BALIK

18 Nisan - 13 Mayıs: KOÇ

13 Mayıs - 21 Haziran: BOĞA



BURÇLARIN TARİHİ DEĞİŞTİĞİNDE NELER OLUR?

20 Temmuz - 10 Ağustos: YENGEÇ16 Eylül - 30 Ekim: BAŞAK23 Kasım - 29 Kasım: AKREP

İddiaya göre yeni burç takvimiyle birlikte mevcut 12 burca yeni bir burç daha eklendi. 29 Kasım ve 17 Aralık tarihleri arası doğmuş olanların burcu ‘yılan’ oldu. Burç tarihlerinin değiştiği haberi 2011 yılından beri her ‘kova’ yeni ayında ortaya çıkıyor. Astrologlara göre bu haber doğru değil. Kimsenin burcu değişmedi. Astrologlar kullandıkları zodyağın mevsimsel olduğunu, astrolojide her şeyin sabit ve değişmez olduğunu söylüyor. Gökyüzünde bir yıldızın varlığı ve yokluğu mevsimsel zodyağı ve tarihleri değiştirmiyor.