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Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu

Eskişehir Sarıcakaya yolunda dün meydana gelen trafik kazasında can veren Burcu Öğretir'in görev yaptığı okulda ilk gün yas vardı..

Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu

Eskişehir Sarıcakaya yolunda dün meydana gelen trafik kazasında can veren Burcu Öğretir'in görev yaptığı okulda ilk gün yas vardı..

09 Eylül 2019 Pazartesi 23:07
Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu

Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu

Burcu Öğretmenin 'Kuzu sarmaları' bugün gözyaşını tutamadı. Okulların açılmasına bir gün kala trafik kazasında hayatını kaybeden Burcu Öğretir için öğrencileri, meslektaşları ve öğrenci aileleri göz yaşını tutamadı. Eskişehir'de bulundukları otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde görev yaptığı sınıfında masasına çiçekler konularak anıldı. Öğrencilerini 'kuzu sarmalarım' diye sevdiği belirtilen Öğretir için veliler sınıfta gözyaşı döktü

Feci kaza, dün saat 03.00 sıralarında Sarıcakaya- Eskişehir karayolunda meydana geldi. Sarıcakaya ilçesinden dönen Nebi Yılmazbilek ve 9 yaşında bir kız çocuğu annesi olan ilkokul öğretmeni Burcu Öğretir, Erdinç Ertürk´ün kullandığı 26 DN 482 plakalı otomobilin yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından toprağa verilen Mithatpaşa İlkokulu öğretmeni Burcu Öğretir, eğitim ve öğretimin başladığı ilk günde öğrencilerinin velileri tarafından çiçeklerle anıldı. Çocuklarını okula göndermeyen veliler sabah saatlerinde Mithatpaşa İlkokulu´na geldi. Görev yaptığı okulun 2/A sınıfındaki masasına Burcu Öğretir´in fotoğrafı konurken, veliler masayı çiçeklerle donattı.


17 yıllık öğretmen olan Burcu Öğretir, öğrencileri, veliler ve çevresinde çok sevildiğini ifade eden Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Fatma Akın, "Temmuz ayında bu okulda göreve başladım. Burcu öğretmenimle daha önce başka okulda mesaimiz vardı. 2014yılında Mithatpaşa İlkokulu´nda göreve başlayan bir arkadaşımızdı. Bu yıl ikinci sınıflara devam edecekti. Burcu hanım okul dışında diğer velilerle de iletişim kurabilen sosyal yönü çok güçlü olan aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi Sanat Müziği korusunda yer alan, çok yönlü bir arkadaşımızdı. Hayat dolu biriydi, biz şimdi bu kadar hayat dolu, bu kadar hızlı yaşantısını demek ki ömrü çok kısa olacakmış diye yorumlamak durumundayız. Işıklar içinde uyusun, yokluğu kesinlikle doldurulamayacak" dedi.

ÖĞRENCİLERİNİ 'KUZU SARMALARIM' DİYE SEVERDİ

Okul Müdürü Akın, öğretmen Burcu Öğretir´in öğrencilerini 'kuzu sarmalarım' diye sevdiğini anlatarak şunları söyledi:

"Ben de büyük bir heyecanla gelmiştim, güzel mesai paylaşmıştık, yine aynı duygularla gelmiştim. Bugün 22´nci yılımı geçirdiğim eğitimde en ağır günüm, ben ilk defa kendime `okula nasıl gireceğim´ sorusunu sordum kendime. Bütün mesai arkadaşlarımla bugün okula gelmek çok ağır geldi. Öğrencilerinizi `kuzu sarmalarım´ diye severmiş. Yerini tutmayacağını biliyoruz, henüz öğrencilerle tanışmadım. Herhalde onlar bizim kuzu sarmalarımız olacak. Ne derece yaralarını saracağız bilmiyorum ama elimizden geleni yapacağız. En kısa zamanda öğretmen ihtiyacımız karşılanacak, kaldığı yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

`ÇOCUK SEVGİSİ ÇOK FAZLAYDI´

Öğretmen Burcu Öğretir´in öğrenci velilerinden Arzu Öznur, çocuklara önce iyi bir insan olmayı öğrettiğini anlatarak, "Burcu Öğretir, gerçekten soyadı kendine yakışan bir insandı. Çocuklarımıza her şeyden önce iyi bir insan olmayı öğretmişti. Çok neşeli biriydi. Çocuk sevgisi çok fazlaydı. Bize çocuklarla kaliteli vakit geçirmemizi söylerdi, zamanın değerinden bahsederdi. Demek ki çok kısa yaşayacakmış. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

`ANNE ÖĞRETMENİM NEREDE?´

Velilerden Gülden Çimen ise kızının `anne öğretmenim nerede?´ diye sorduğunu ve okula gidip kontrol etmesini istediğini söyleyerek, "Kızım soruyor bana `anne öğretmenim nerede?´ diye. Güzel bir dille anlatmaya çalışıyorum. `Anne belki yalan söylemişlerdir gidip öğrenir misin?´ diyor. Çok iyi bir öğretmendi. Kelimelerle anlatılacak bir şey değil yani başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Veli Nurhan Çabuk da öğretmen Burcu Öğretir´in ölümüne herkesin çok üzüldüğünü belirterek, "Ben anneanne olarak geldim. Tatildeydik, cenazeye katılmak isterdik. Torunuma söyleyemedik. `Ben ondan başka öğretmene gitmem´ diyor. Oğlum belki tayin olmuştur diyorum. `Ben onsuz yapamam, bize kuzucuklarım diye sarılıyordu´ diyor. Bilmiyorum nasıl olacak. Çok üzgünüm. Çok iyi bir öğretmendi. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.


 

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