Burdur 58'nci Piyade Er Eğitim Alay'ında covid-19 şüphesi

Koronavirüs 17 Temmuz raporunda bugün 18 vatandaşımız can verirken toplam vefat sayısı 5 bin 458'i buldu. Bu arada covid-19 virüsü TSK içinde de kendini gösteriyor. Acemi birliklerde askerlerde görülen koronavirüs yüzünden bir eğitim alayında karantina yaygınlaştırıldı. Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı'nda, koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı da, kentte birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi



Burdur 58'inci Piyade Er Eğitim Alayı Binbaşı Maruf Kışlası'nda 33 askerin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, temaslı oldukları tespit edilen askerler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Asımın Nesli ve Fereli Sinan Efendi yurtlarına yerleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, yurtlara yerleştirilerek karantinaya alınan toplam asker sayısının 670'e yükseldiği öğrenildi.

MSB: BURDUR'DA BİRLİĞİNE YENİ KATILAN 6 YÜKÜMLÜDE KOVİD-19 TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Burdur'da birliğine yeni katılan 6 yükümlüde Kovid-19 tespit edildiği, virüs bulaşan personelle temas edenlerin, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında gözetim altına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözetim altına alınan yükümlülerde, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı ifade edildi.