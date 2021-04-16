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Burdur ve Mersin'de korkutan deprem

Son dakika deprem haberi, Burdur ve Mersin'de meydana gelen depremler vatandaşlar arasında korkuya neden oldu.

16 Nisan 2021 Cuma 23:48
Burdur ve Mersin'de korkutan deprem

Burdur ve Mersin'de korkutan deprem


Mersin ve Burdur'da arka arkaya meydana gelen depremler korkuttu. Mersin Mut ilçesi ile Burdur Bucak ilçesinde meydana gelen depremlerin yıkım etkisi bulunmuyor.

Akdeniz Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.

Mersin Mut ilçesi Geçimli köyü yakınlarında saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı. 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kürenin 6.3 KM derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde ve yerleşim birimlerinde de hissedildi.

İkinci deprem haberi Burdur Bucak ilçesinden geldi.

Yer kürenin 5 KM derinliğinde oluşan deprem 22.47'de hissedildi. 

Her iki deprem vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.04.16 23:01:47  40.7392   28.7023       15.9      -.-  2.3  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2021.04.16 22:47:44  37.4515   30.3988        5.0      -.-  3.1  3.2   KUSBABA-BUCAK (BURDUR)                            İlksel
2021.04.16 22:37:39  39.3055   26.0925        7.5      -.-  2.4  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.04.16 22:26:14  36.7975   33.3978        6.3      -.-  3.9  3.6   GECIMLI-MUT (MERSIN)                              İlksel
2021.04.16 22:17:01  36.7445   27.2818        4.4      -.-  2.2  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.16 21:42:34  36.4780   27.1422        5.2      -.-  1.4  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.16 21:40:32  36.5252   27.0842        5.0      -.-  1.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.04.16 21:27:27  37.4738   30.5310        8.3      -.-  2.1  -.-   SEYDIKOY-BUCAK (BURDUR)                           İlksel
2021.04.16 20:56:26  38.3422   38.8778       14.0      -.-  1.7  -.-   AKCA-KALE (MALATYA)                               İlksel
2021.04.16 19:49:57  39.3163   26.0485       11.9      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.04.16 19:37:16  40.7313   28.7840       23.7      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
Çorum'da deprem | Çorum Dodurga 4.4 ile sallandı
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