Burdur ve Mersin'de korkutan deprem
Mersin ve Burdur'da arka arkaya meydana gelen depremler korkuttu. Mersin Mut ilçesi ile Burdur Bucak ilçesinde meydana gelen depremlerin yıkım etkisi bulunmuyor.
Akdeniz Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kürenin 6.3 KM derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde ve yerleşim birimlerinde de hissedildi.
İkinci deprem haberi Burdur Bucak ilçesinden geldi.
Yer kürenin 5 KM derinliğinde oluşan deprem 22.47'de hissedildi.
Her iki deprem vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.04.16 23:01:47 40.7392 28.7023 15.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.04.16 22:47:44 37.4515 30.3988 5.0 -.- 3.1 3.2 KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.04.16 22:37:39 39.3055 26.0925 7.5 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.16 22:26:14 36.7975 33.3978 6.3 -.- 3.9 3.6 GECIMLI-MUT (MERSIN) İlksel
2021.04.16 22:17:01 36.7445 27.2818 4.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.16 21:42:34 36.4780 27.1422 5.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.16 21:40:32 36.5252 27.0842 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.04.16 21:27:27 37.4738 30.5310 8.3 -.- 2.1 -.- SEYDIKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel
2021.04.16 20:56:26 38.3422 38.8778 14.0 -.- 1.7 -.- AKCA-KALE (MALATYA) İlksel
2021.04.16 19:49:57 39.3163 26.0485 11.9 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.16 19:37:16 40.7313 28.7840 23.7 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel