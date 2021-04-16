Burdur ve Mersin'de korkutan deprem



Mersin ve Burdur'da arka arkaya meydana gelen depremler korkuttu. Mersin Mut ilçesi ile Burdur Bucak ilçesinde meydana gelen depremlerin yıkım etkisi bulunmuyor.

Akdeniz Bölgesi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.

Mersin Mut ilçesi Geçimli köyü yakınlarında saat 22.26'da meydana gelen depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kürenin 6.3 KM derinliğinde meydana gelen deprem çevre ilçelerde ve yerleşim birimlerinde de hissedildi.

İkinci deprem haberi Burdur Bucak ilçesinden geldi.

Yer kürenin 5 KM derinliğinde oluşan deprem 22.47'de hissedildi.

Her iki deprem vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden oldu.