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Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.

22 Mart 2022 Salı 17:45
Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem


Bursa'da gündüz saatlerinde korkutan deprem. AFAD depremin büyüklüğünü 4.3, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.


AFAD'ın açıkladığı verilere göre depremin büyüklüğü 4.3 olarak ölçüldü. 

Saat 17.10'da gerçekleşen depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.03.22 17:10:55  40.0655   28.6430        7.4      -.-  4.2  -.-   KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                  İlksel
2022.03.22 17:04:29  34.9103   23.4018        9.8      -.-  3.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 17:02:30  34.8408   23.2198       16.7      -.-  3.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 15:04:35  36.0900   28.6787       24.8      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.03.22 14:18:20  35.7438   23.4105        5.0      -.-  3.3  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 13:12:45  38.1920   34.3117       10.3      -.-  1.8  -.-   KITRELI-CIFTLIK (NIGDE)                           İlksel
2022.03.22 12:50:27  35.2698   25.2948       15.5      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 12:35:24  37.2900   31.8898        0.0      -.-  2.0  -.-   MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA)                        İlksel
2022.03.22 12:34:06  38.0387   32.8590        0.0      -.-  1.5  -.-   ZENCIRLI-KARATAY (KONYA)                          İlksel
2022.03.22 11:51:43  40.1345   41.1345        2.8      -.-  1.8  -.-   KAVAKLIDERE-AZIZIYE (ERZURUM)                     İlksel
2022.03.22 11:46:22  40.0902   38.8887        9.3      -.-  2.0  -.-   YENICE-CAMOLUK (GIRESUN)                          İlksel
2022.03.22 11:44:49  40.0468   28.6087        5.4      -.-  1.5  -.-   KILLIK-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                   İlksel
2022.03.22 11:31:55  39.7897   30.4778        0.0      -.-  1.9  -.-   TEPEBASI (ESKISEHIR)                              İlksel
2022.03.22 10:14:30  40.1195   32.1370       11.4      -.-  2.1  -.-   AKKAYA-AYAS (ANKARA)                              İlksel
2022.03.22 09:28:55  35.9938   28.9723       14.0      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.03.22 08:39:01  39.0113   27.8443        5.5      -.-  1.9  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2022.03.22 07:22:09  40.0638   28.6380       14.4      -.-  3.9  -.-   KOREKEM-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)                  İlksel
2022.03.22 04:53:52  36.9967   28.4085        5.0      -.-  1.0  -.-   YESILCAM-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.03.22 04:22:40  36.3300   28.2335        5.0      -.-  2.0  -.-   RODOS ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.03.22 02:03:02  40.4430   42.2803        8.6      -.-  2.0  -.-   BEREKETLI-SENKAYA (ERZURUM)                       İlksel
2022.03.21 22:16:53  39.3060   27.6130        8.3      -.-  1.4  -.-   KIZILOREN-SOMA (MANISA)                           İlksel
2022.03.21 21:59:47  37.2343   28.4278        6.3      -.-  2.2  -.-   ORTAKOY-(MUGLA)                                   İlksel
2022.03.21 21:55:03  38.1175   38.3968        5.0      -.-  2.5  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
Anahtar Kelimeler:
BursaDeprem
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