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Bursa'da Belediye CHP'ye geçince, ilk ceza İGA'dan geldi

Atatürk Havalimanı'nı talan ederek boşaltan AK Parti iktidarı, kendisini yakınlığı ile bilinen şirket, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni sözleşmeyi sonlandırarak cezalandırdı.

12 Nisan 2024 Cuma 09:30
Bursa'da Belediye CHP'ye geçince, ilk ceza İGA'dan geldi






Bursa'da Belediye CHP'ye geçince, ilk ceza İGA'dan geldi


Yerel seçimlerin ardından kasaları boşaltılan ve borç içinde CHP'ye geçen belediyeler yeni gelir modelleri aramaya başlarken AKP yönetiminden de cezalar gelmeye başladı. İlk ceza Bursa Buyükşehir Belediyesi ile Bursa'da yaşayan vatandaşlara kesildi. İstanbul halkının itirazlarına rağmen Atatürk düşmanlığıyla kapatılan Dünya'nın en büyük, en modern hava limanları arasındaki Atatürk Havalimanı'nı kapatan AKP, yeni açtığı İGA, İstanbul'dan Bursa'ya servis hizmetlerini durduruyor.

İGA, CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandıracak

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.


İktidarın CHP'li belediyelere yönelik maddi engellemeleri hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak bir engel de; 31 Mart'taki yerel seçimlerde yıllar sonra CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gelmek üzere.

İGA 'SÖZLEŞMEYİ SONLANDIRACAK' İDDİASI

Buna göre İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile olan sözleşmesini sonlandırma kararı aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 15 Nisan'dan itibaren Bursa-İstanbul Havalimanı seferlerini sonlandırmak zorunda kalacak.

Anahtar Kelimeler:
BursaBursa Büyükşehir BelediyesiİGA
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