

Bursa'da evlerin arasına uçak düştü, 2 ölü var

Bursa'da vatandaşlar iftar vaktine hazırlandığı bir sırada Osmangazi ilçesinden acı haber geldi. İçinde bir pilot eğitmen ile, pilot öğrencinin bulunduğu uçak evlerin arasına çakıldı.

Olayın hemen ardından olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Bölgede bulunan 5 araç da alevlerin arasında kaldı.

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahallede yaşayanlar ise panik yaşadı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı`ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Geçmiş olsun. İçinde 2 kişinin olduğu 'ultralight' tipi bir uçak. Mahallede yaralanan veya hayatını kaybeden yok. Patlamayla beraber araçlar yanmaya başlamış. Bunlar da park halindeki araçlarmış. Kısa bir zaman içerisinde detaylar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı, "Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak ’dedi’ anlamadım" dedi.

Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

