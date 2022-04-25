Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Bursa'da evlerin arasına uçak düştü, 2 ölü var

İçinde iki kişinin bulunduğu eğitim uçağı Bursa Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta evlerin arasına düştü.

25 Nisan 2022 Pazartesi 18:44
Bursa'da evlerin arasına uçak düştü, 2 ölü var


Bursa'da evlerin arasına uçak düştü, 2 ölü var

Bursa'da vatandaşlar iftar vaktine hazırlandığı bir sırada Osmangazi ilçesinden acı haber geldi. İçinde bir pilot eğitmen ile, pilot öğrencinin bulunduğu uçak evlerin arasına çakıldı.

Olayın hemen ardından olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Bölgede bulunan 5 araç da alevlerin arasında kaldı.

Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahallede yaşayanlar ise panik yaşadı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı`ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi.

İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Geçmiş olsun. İçinde 2 kişinin olduğu 'ultralight' tipi bir uçak. Mahallede yaralanan veya hayatını kaybeden yok. Patlamayla beraber araçlar yanmaya başlamış. Bunlar da park halindeki araçlarmış. Kısa bir zaman içerisinde detaylar ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Uçağın düşerken kanadını çarptığı evin sahibi şok geçirdi. Gözyaşları içinde olayı anlatan Aslı Sarı, "Arkadaşım vardı, saçlarımı boyuyordu, bir ses duyduk, ev sarsıldı gibi oldu. Arkadaş baktı uçak ’dedi’ anlamadım" dedi.

Büyük bir şok yaşayan ev sahibi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

Anahtar Kelimeler:
BursaUçak Düştü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gezi Parkı Davası | 9 yıl sonra ceza yağdı
Gezi Parkı Davası | 9 yıl sonra ceza yağdı
Ankara'da deprem oldu | Çubuk 3.8 ile sallandı
Ankara'da deprem oldu | Çubuk 3.8 ile sallandı
Vahdettin kaçışını 102 yıldır hazmedememişler
Vahdettin kaçışını 102 yıldır hazmedememişler
İstanbul'da çocuklar Yenikapı'ya akın etti
İstanbul'da çocuklar Yenikapı'ya akın etti
KUTLU OLSUN | 23 Nisan yeniden sokaklarda kutlanıyor
KUTLU OLSUN | 23 Nisan yeniden sokaklarda kutlanıyor
Türkiye Şehitleri'ni bekliyor | 3 şehidimiz var
Türkiye Şehitleri'ni bekliyor | 3 şehidimiz var
İBB 23 Nisan Çocuk Karnavalına ücretsiz sefer
İBB 23 Nisan Çocuk Karnavalına ücretsiz sefer
2022’nin aşk kriteri | Çevreye duyarlılık
2022’nin aşk kriteri | Çevreye duyarlılık
İrem Arin'in ölümü | Dişçiden çıktı can verdi
İrem Arin'in ölümü | Dişçiden çıktı can verdi
Üniversite kampüsünde gençlere kıyafet yasağı
Üniversite kampüsünde gençlere kıyafet yasağı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim