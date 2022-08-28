Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı, 5 kişi can verdi
Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen 47 kişilik tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.
BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Bursa Valisi Canbolat, kazayla ilgili açıklamalarda bulunarak,"Bir tur otobüsü Kütahya Tavşanlı'dan Mudanya'ya yolcu taşıyan otobüsümüz, maalesef buraya gelince şarampole yuvarlanmış. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün yaralılar, hastanelere sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi Bursa devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın sebebi; teknik inceleme ile ortaya çıkacaktır. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2’sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini, yaralılardan 4’ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.
HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş’in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş’in, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi.