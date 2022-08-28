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Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı, 5 kişi can verdi

Bursa'nın Mudanya ilçesine, Tavşanlı'dan gezmek için gelen 47 kişilik tur otobüsü Tahtaköprü Kocayayla yakınlarında devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

28 Ağustos 2022 Pazar 13:31
Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı, 5 kişi can verdi

Bursa'da tur otobüsü kaza yaptı, 5 kişi can verdi

Kütahya Tavşanlı’dan Bursa’nın Mudanya ilçesine gelen 47 kişilik tur otobüsü İnegöl ilçesi Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkiinde şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Tahtaköprü Mahallesi Kocayayla mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden Mudanya'ya gelen yolcuların taşındığı 43 ACT 702 plakalı tur otobüsü, iddiaya göre, freninin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla İnegöl ve Domaniç'teki hastanelere kaldırıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat da inceleme için kaza yerine geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Canbolat, kazayla ilgili açıklamalarda bulunarak,"Bir tur otobüsü Kütahya Tavşanlı'dan Mudanya'ya yolcu taşıyan otobüsümüz, maalesef buraya gelince şarampole yuvarlanmış. AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz olaya müdahale ettiler. Bütün yaralılar, hastanelere sevk edildi. Bunlardan 31 tanesi Bursa devlet hastanelerine, 6 tanesi de Kütahya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazanın sebebi; teknik inceleme ile ortaya çıkacaktır. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yaralılardan 2’sinin tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini, yaralılardan 4’ünün de sağlık durumunun ağır olduğunu belirtti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen tur otobüsü kazasında, sürücü Kenan Yiğit (47) ile birlikte hayatını kaybeden 4 yolcunun kimlikleri belli oldu. Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Mustafa Kemal Girgin (52) ile Fatih Kalemiş’in (54) yaşamını yitirdiği belirlendi. Fatih Kalemiş’in, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yeni Mahalle'nin muhtarı olduğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
BursaInegölMudanyaTahtaköprü
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