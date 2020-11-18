Bursa Gezilecek Yerler 2021

Bursa Gezilecek Yerler



Uludağ'a sırtını yaslayan, yüzünü Marmara Denizi'ne dönen Bursa, Türk kültür hayatının en renkli şehirlerinden biridir. Dünya Yaşanılabilir Şehirler sıralamasında 7, Türkiye sıralamasında ise 1. sırada yer alır.

Coğrafyanın Bursa'ya bahşettiği doğal güzellikleri, dörk iklimin hüküm sürdüğü zirveden sahile her mevsim ayrı bir güzelliğe sahne olan şehirde çok sayıda geleneksel lezzet duraklarını da hatırlatmakta fayda var.



Bursa'da insanlık tarihinin 7 bin yıllık izine rastlanırken, Hristiyanlar açısından önemli mekanlar ile kadim Türk tarihi içinde en önemli yerleşim yerleri arasında yerini gururla alır.

Tarihi kayıtlara göre Türkler'in Bursa'ya gelişi 1081 yılına dayanır. Bugün Bursa'ya bağlı olan İznik, 1081-1097 yıllarında Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentliğini yaparak Türk Tarihi'ndeki ilk yerini alır. 1097 yılında ise bölge, Haçlı Savaşları’yla harabeye döndü.



Bursa 1300'lü yılların başına kadar Hristiyan Haçlı orduları, Rumlar ve Türkler arasında el değiştirdi. 1326 yılında Orhan Bey'e verildi. Osmanlı tarihinde ilk kez bir Sultan Bursa'da şehit düştü. Murat Hüdevendigar'ın 1389 yılındaki şehadetinin ardından Bursa daha da önemli bir hale geldi.

Coğrafyanın Bursa'ya bahşettiği doğal güzellikleri, dörk iklimin hüküm sürdüğü zirveden sahile her mevsim ayrı bir güzelliğe sahne olan şehirde çok sayıda geleneksel lezzet duraklarını da hatırlatmakta fayda var.

Eski Aynalı Çarşı

Osmangazi ilçesinde bulunan 1339 tarihli Eski Aynalı Çarşı, bir külliyenin hamamı olarak yapılmıştır. 1584 yılında yaşanan yangın da önemli ölçüde hasar gören yapı hemen aslına uygun olarak tekrardan onarılmış olup, günümüzde küçük dükkânların Bursa'ya özgü yiyecek ve hediyelik eşyaların satışı için hizmet vermektedir.

Kapalıçarşı

Toplamda 130 dükkân bulunan Kapalıçarşı, Osmanlı'nın Kapalıçarşı mimarisini tüm detayları ile yansıtmaktadır. İçerisinde kuyumcu ve döviz bürosu olarak hizmet veren dükkânların yanı sıra, hediyelik eşya ve Bursa'ya özgü olan kestane şekeri gibi yiyeceklerin satıldığı dükkânlara ev sahipliği yapar. Bursa Ulu Camii'nin hemen arkasında bulunması nedeni ile ulu camiyi ziyaret edenlerin dikkatini çekmektedir.

Bursa Kalesi

Milattan önce Britanyalılar tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Bursa kalesi, şehrin ihtişamına farklı bir renk katmaktadır. Osmanlı Devleti kale üzerinde çeşitli düzenlemeler yaparak, kalenin günümüzdeki görünümünü kazanmasını sağlamıştır. Kalenin iç kısmında Osmanlı mimarisi ile bütünleşmiş türbe, çeşme, cami ve evler bulunmaktadır.

Muradiye Külliyesi

1426 yılında yaptırılan Muradiye külliyesi içerisinde hamam, cami, medrese ve darüşşifa gibi birçok yapı yer alır. Osmanlı külliye kültürünün izlerini bulabileceğiniz külliye içerisinde, birkaç türbede yer almaktadır.

Uludağ

Şehir ile özdeşleşmiş Uludağ, kış aylarında çevre illerden kayak yapmaya gelen kişilerin yanı sıra turistlerin de kayak için tercih ettikleri noktalar arasındadır.

Uludağ Türkiye'nin kış turizmi için önemli bir konumda olup, dağın üzerinde bulunan çeşitli yaylalar nedeni ile yaz aylarında da bölge insanını ağırlamaktadır.

Üftade Camii

Caminin yapım yılı 1579 olup, Sultan Abdülmecit’in camiyi yaptıran müezzin Mehmet Muhyittin'in türbesi üzerine Kâbe örtüsü örtmesi ile daha fazla popüler olmuştur. Cami ile bütünleşmiş bir dergâh bulunsa da, 1925 yılında yasalar gereği tekke ve zaviyeler ile birlikte bu dergâhta kapatılmıştır.

Gölyazı

Uluabat Gölü'nün üzerinde yer alan adacık konumundaki Gölyazı, Bursa'nın nilüfer ilçesinde bulunmaktadır. Bizans döneminden Osmanlı'ya kadar farklı medeniyetlerin burada hüküm sürmesi nedeniyle, birçok kültürün izlerini taşımaktadır. Eski Rum evleri, Apollon Tapınağı, Aziz Panteleimon Kilisesi gibi birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapan Gölyazı, şirin bir balıkçı kasabası olmasıyla da dikkat çekmektedir.

Bursa Ulu Camii

Güneş sistemi ve evrenin tasvirinin yapıldığı muhteşem bir ahşap minbere sahip olan Bursa Ulu Camii, Osmanlı'nın bilime merakını da gözler önüne sermektedir. 1399 yılında yaptırılan ulu cami'nin toplam 20 kubbesi bulunmaktadır.

Caminin 20 kubbesi olmasının nedeni ise Yıldırım Beyazıt'ın Niğbolu Savaşından sonra, şehirde 20 cami yatırmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Zafer sevinci ile böyle bir söz söyleyen Yıldırım Beyazıt daha sonra o dönem şehre bu kadar caminin çok olacağını düşünerek, bunun yerine 20 kubbeli ulu Camii'ni yaptırmıştır.

Tophane Saat Kulesi

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi

tarafından yaptırılan'nın giriş kısmında yer almakta olup, şehrin simge yapıları arasında yer alır. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi ve oğlu Orhan Gazi'nin türbelerinin de yakın bir konumda yer aldığı Tophane Saat Kulesi, şehirdeki popüler bir buluşma noktasıdır.

1938 yılında Atatürk'ün ölümünden hemen önce talimat vermesiyle açılan merinos yünlü ürünler enstitüsünün müzeye çevrildiği binadır. Bilindiği üzere Bursa, merinos markası ile halı ve tekstil alanında öne çıkmıştır.

Ülke ekonomisinde sanayi devriminin önemli bir parçası olan merinos, özellikle 1950'li yıllarda ekonomiye büyük katkılar sağlamıştır. Tekstil üretim aşamalarının tamamını yakından görme şansına sahip olabileceğiniz merinos tekstil sanayi müzesi, şehirde ziyaret edebileceğiniz yerlerden biridir.

Teleferik

Toplam 144 kabini bulunan teleferik, 1963 yılında yapılmıştır. Bursa teleferiğin en önemli özelliği, Türkiye'de yapılan ilk teleferik olmasıdır. Kesintisiz olarak gece gündüz hizmet veren teleferik, 1810 metre yüksekliğe kadar ulaşım sağlamaktadır. Uludağ ile Bursa merkez arasında muhteşem bir yolculuğa başlamak için, teleferiğe Bursa gezilecek yerler listenizde mutlaka yer vermenizi tavsiye ederiz.

Cumhuriyet Caddesi

Şehrin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi, Osmangazi ilçesinde bulunmaktadır. Şehir merkezinde insanların alışveriş için tercih ettikleri önemli mekânlardan biri olan Cumhuriyet Caddesi, aynı zamanda birçok sosyal alana da sahiptir.

Cadde üzerinde önemli markaların da aralarında bulunduğu 270 den fazla dükkân bulunmaktadır. Caddenin trafiğe kapalı olması, daha rahat şekilde alışveriş yapma imkânı tanımaktadır.

Arap Şükrü Sokağı

Şehirde bulunan eğlence mekânlarının yer aldığı Arap Şükrü Sokağı, Bursa'da dikkat çeken yerlerden biridir. Şehrin tarihi ile de özdeşleşmiş olan sokak, Beyazıt’ın 1492 yılında ispanya'dan sürgün edilen Yahudileri yerleştirmiş olduğu sokak olarak da bilinmektedir. Bu nedenle sokağın bulunduğu bölge, Yahudi mahallesi olarak da bilinir. Günümüzde ise, şehrin en popüler eğlence mekânlarının bulunduğu sokak olarak öne çıkıyor.

Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu

Tiyatro binası ilk olarak 1938 yılında halkevi amacıyla açılmıştır. Toplam 492 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu, hem tarihi yapısı hem de tiyatro gibi sosyal aktivitelerin yapılması nedeniyle ziyaret edilmektedir. Tiyatro, merkez Osmangazi ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Kurşunlu Plajı

200 metrekare genişliği ve 3 kilometre uzunluğa sahip kurşunlu plajı, Gemlik ilçesinde bulunmaktadır. İlçe merkezinden yaklaşık 40 kilometrelik mesafede bulunan plaj, biraz taşlı sahili olması sebebiyle dikkat gerektiriyor olsa da, halkın denize girmek için tercihleri arasında yer almaktadır.

Altınkum Plajı

Bursa il merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Altınkum Plajı, Mudanya ilçesi sınırlarında yer almaktadır. Bursa'ya yaz aylarında gelmeyi planlıyorsanız, Altınkum plajında Marmara Denizi'ne girerek bunaltıcı sıcaklarda serinleme fırsatı bulabilirsiniz.

Bursa Botanik Bahçesi

İçerisinde 200'den fazla ağaç ve bitkinin bulunduğu Bursa botanik bahçesi, toplamda 400 dönümlük büyük bir alan üzerine inşa edilmiştir. Botanik bahçe içerisinde İngiliz Bahçesi, Fransız Bahçesi, kokulu bitkiler bahçesi ve Japon bahçesi gibi farklı tematik bahçeler bulunmaktadır.

Botanik bahçe içerisinde yeme içme alanlarının yanı sıra futbol ve voleybol sahaları, yürüyüş ve koşu parkurları gibi sosyal aktiviteler için çeşitli alanlar bulunmaktadır.

Ulubat Kuş Cenneti

Doğaseverlerin Bursa gezi rehberi listelerinde sıklıkla yer verdikleri Ulubat Kuş Cenneti, Karacabey ilçesinde yer almaktadır. Toplam 20 dönümlük bir arazi üzerinde bulunan kuş cenneti içerisinde, onlarca farklı ağaç türü ve yüzlerce kuş çeşidi bulunmaktadır.

Kuş cennetinin göç güzergâhında bulunması nedeniyle, kuşların göç mevsimlerinde farklı türden kuşları ağırladığı da bilinmektedir.

Küreklidere Şelalesi

Atatürk Kent Ormanı'nın hemen giriş kısmından ulaşılan Küreklidere Şelalesi, çevresinde bulunan piknik ve kamp alanları ile hava şartlarının elverişli olduğu zamanlarda insanların yoğun ilgisi ile karşılaşmaktadır. 80 metreyi bulan yükseklikten akan suyu ile insana huzur veren Küreklidere Şelalesi çevresinde, birbirinden lezzetli balıklar yiyebileceğiniz restoranlar bulunmaktadır.

İznik Gölü

Efsanevi bir hikâyeye konu olan İznik gölü, Türkiye'nin en büyük 5. Gölü olma özelliğini taşımaktadır. Gölün efsanesi ise burada daha önce insanların yaşamış olması ve bir ermişin burada yaşayan kişilerden su istemesi ile başlamaktadır.

Gölün bulunduğu yer tamamen yerleşim alanı iken buradaki köye gelen bir ermişin köylülerden su istemesi ve geri çevrilmesi üzerine, ermiş asasını sürükleyerek köyü terk etmiştir. Efsaneye göre asasını sürüklediği yerlerden ardı sıra su akan ermiş ve köylüler bu olaya oldukça şaşırmıştır.

Akan bu su ise, efsaneye göre İznik Gölü’nü oluşturmuştur. Efsane bu şekilde olsa da, gölün doğal bir kaynak olduğu tahmin edilmektedir.

Tacir Kanyonu

15.000 metreyi bulan uzunluğa sahip tacir kanyonu, İznik ilçesinde bulunmaktadır. Doğanın kalbinde huzur bulmak istiyorsanız, birbirinden güzel muhteşem şelalelere ev sahipliği yapan tacir kanyonunu ziyaret edebilirsiniz. Özellikle doğa yürüyüşleri için son derece uygun olan kanyonu ziyaret ederken, sağlam bir ayakkabı giymenizi tavsiye ederiz.

Oylat Mağarası

İnegöl ilçesi sınırlarında bulunan mağara, Türkiye'nin önemli fosil mağaralarından biridir. Aynı zamanda ülkemizin en büyük ikinci mağarası olma özelliğini taşıyan Oylat Mağarası, şifalı olduğu söylenen su kaynaklarına da sahiptir. İki katlı mağara içerisinde sarkıt ve sütunlar, muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır.

Bursa'da Ne Yenir?

Bursa seyahatinizde kesinlikle tatmanız gereken lezzetler; başta İskender kebap olmak üzere İnegöl köfte, pideli köfte ve Bursa'nın ünlü şekerlemesi kestane şekeridir. Elbette ki Kemalpaşa tatlısı da Bursa mutfağının en özel tatları arasında yer almaktadır.

NOT; İçerik'te yer alan görüntüler Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa.com.tr adresinden alınmıştır,