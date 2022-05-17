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Bursa Polisi'nden canlı bomba operasyonu

Son dakika haberine göre Bursa'da 2 canlı bomba yakalandı. Haberi İçişleri Bakanlığı duyurdu. Canlı bomba eylemi yapmaya hazırlanan IŞİD'lilerin sorgusu sürüyor

17 Mayıs 2022 Salı 12:46
Bursa Polisi'nden canlı bomba operasyonu

Bursa Polisi'nden canlı bomba operasyonu



Terör örgütü IŞİD üyelerine yönelik İstanbul'da önceki gün yapılan operasyonun ardından bu kez Bursa polisi harekete geçti. İçişleri Bakanlığı, Bursa'da IŞİD mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü IŞİD'e yönelik soruşturma kapsamında, 2021'de Çorum'da yakalanarak tutuklanan, yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun evinde ele geçirilen dijitaller materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa'da operasyon başlatıldı.

Bursa Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonunda, IŞİD mensubu, yabancı uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile 'canlı bomba' eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud, yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyallere de el koyuldu.
 

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Bursa
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