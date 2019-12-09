Bursa Uludağ'da kayıp dağcılar için son umut!



Uludağ tırmanışı sırasında kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) adlı iki dağcının bulunması için 8 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Dağcıların montun ve beresinin bulunmasının ardından iki kişinin derin mağara ve uçurumların yer aldığı bölgede bulunduğu tahmin ediliyor. İki dağcının hayatta kalacak tecrübeye sahip olduğu ancak bölgedeki iklim koşullarının zorluğuna işaret ediliyor.

Fırtına, tipi ve kar yağışına rağmen havadan ve karadan devam eden 8 günlük arama çalışmasında son üç gündür dronlu ekiplerinde yer aldığı görüldü. Kayıp iki dağcıya ait kaban ile berenin bulunduğu Kürekli Deresi'nde yoğunlaşan arama faaliyetlerine dün toplam 216 kişi katıldı. Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı;

"Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır" ifadelerine yer verildi

Bursa Valiliği 8 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir. Şahısların İstanbul ilinden başlayarak, Bursa ili Uludağ Milli Parkı Bölgesi'nde kaybolmaları sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların, kayıp olan dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "08.12.2019 tarihinde, kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU),2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

