Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
108869
ALTIN
271.272
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5915
EURO
6.3816

Bursa Uludağ'da kayıp dağcılar için son umut!

Bursa'da kaybolan iki dağcının bulunması için JÖH timleri, AFAD, AKUT, JAK ve ANDA ekipleri ile çok sayıda kurtarma timinin sürdürdüğü arama çalışmasında sona gelindi.

Bursa Uludağ'da kayıp dağcılar için son umut!

Bursa'da kaybolan iki dağcının bulunması için JÖH timleri, AFAD, AKUT, JAK ve ANDA ekipleri ile çok sayıda kurtarma timinin sürdürdüğü arama çalışmasında sona gelindi.

09 Aralık 2019 Pazartesi 01:26
Bursa Uludağ'da kayıp dağcılar için son umut!

Bursa Uludağ'da kayıp dağcılar için son umut!


Uludağ tırmanışı sırasında kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp’ı (37) adlı iki dağcının bulunması için 8 gündür devam eden arama kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Dağcıların montun ve beresinin bulunmasının ardından iki kişinin derin mağara ve uçurumların yer aldığı bölgede bulunduğu tahmin ediliyor. İki dağcının hayatta kalacak tecrübeye sahip olduğu ancak bölgedeki iklim koşullarının zorluğuna işaret ediliyor. 

Fırtına, tipi ve kar yağışına rağmen havadan ve karadan devam eden 8 günlük arama çalışmasında son üç gündür dronlu ekiplerinde yer aldığı görüldü. Kayıp iki dağcıya ait kaban ile berenin bulunduğu Kürekli Deresi'nde yoğunlaşan arama faaliyetlerine dün toplam 216 kişi katıldı. Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı; 

"Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU), 2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır" ifadelerine yer verildi

Bursa Valiliği 8 gündür kayıp iki dağcının aranması ile ilgili yeni açıklama yayımladı.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "01.12.2019 tarihinde Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmaları ile ilgili olarak, 07.12.2019 tarihinde icra edilen arama faaliyetleri esnasında, Kürekli Deresi civarında karla kısmen kaplanmış vaziyette, bir adet kırmızı mont ve montun ceplerinde ise bir adet yeşil renkli bere, mavi renkli anahtarlık ve iki adet anahtar tespit edilmiştir. Şahısların İstanbul ilinden başlayarak, Bursa ili Uludağ Milli Parkı Bölgesi'nde kaybolmaları sürecine kadar tespit edilen çok sayıda güvenlik kameraları görüntülerinin detaylı olarak incelenmesi neticesinde bulunan eşyaların, kayıp olan dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "08.12.2019 tarihinde, kayıp olan iki dağcıyı arama faaliyetleri, montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle insansız hava aracı (drone) ile bu alan esas alınarak yaklaşık 1 kilometre çaplı bir alanda sürdürülmektedir. Arama çalışmalarına 1 Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU),2 helikopter, 4 Asayiş Timi, 75 JÖH Timi, 16 JAK personeli, 30 AFAD personeli ve 88 Sivil Arama ve Kurtarma ekibi olmak üzere toplam 216 kurtarma personeli katılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
 

Son Güncelleme: 09.12.2019 01:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı
Türk dönerciler İdlip'te 2 ton döner dağıtttı
Çaykur şikayet, Çaykur paketinden çay yerine toz çıkıyor, Çaykur yorumları
Çaykur şikayet, Çaykur paketinden çay yerine toz çıkıyor, Çaykur yorumları
Kayıp kız Zehra Dursun'dan 6 gündür haber alınamıyor
Kayıp kız Zehra Dursun'dan 6 gündür haber alınamıyor
İBB'de yeni atamalar 
İBB'de yeni atamalar 
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Bugün hava nasıl olacak? | Buz ve don olayına dikkat
Kamyon kasasına doldurdukları köpekleri ormana atacaklardı
Kamyon kasasına doldurdukları köpekleri ormana atacaklardı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
İBB'den kadına yönelik şiddete durdurmak için turunculu çağrı
Ambulans skandalı | Fenalaşan adamı yolda indirdiler
Ambulans skandalı | Fenalaşan adamı yolda indirdiler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim