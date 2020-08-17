Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı

Son günlerde sıcaklıkların daha da artması ile sıklıkla yaşanan yangınlara yenileri eklendi. Bugün Bursa ve Muğla Milas’ta çıkan orman yangınları kısa sürede söndürüldü.

Açıklamada şu bilgiler yer alıyor;

“13.40’da Bursa Seç Köy Mevkiinde yaşanan orman yangınına ilk müdahale 13.55’te yapıldı. Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan, buna karşın kısa sürede kontrol altına alınan yangına; 5 helikopter, 34 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 154 söndürme personeli sevk edildi. Bugün aynı saatte Muğla Milas Kayadere Mevkiinde yaşanan yangına ise ilk müdahale 13.52’de yapıldı. 8 helikopter, 36 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahele aracı ve 160 söndürme personelinin sevk edildiği bu yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. Her iki aygının çıkış sebepleri için ise soruşturma başlatıldı.”