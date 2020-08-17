Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerdeki her iki yangının da aynı saat dilimde yaşandığı bilgisine yer verildi.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:51
Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı

Bursa ve Muğla yangınları kısa sürede kontrol altına alındı

Son günlerde sıcaklıkların daha da artması ile sıklıkla yaşanan yangınlara yenileri eklendi. Bugün Bursa ve Muğla Milas’ta çıkan orman yangınları kısa sürede söndürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, farklı bölgelerdeki her iki yangının da aynı saat dilimde yaşandığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada şu bilgiler yer alıyor;

“13.40’da Bursa Seç Köy Mevkiinde yaşanan orman yangınına ilk müdahale 13.55’te yapıldı. Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan, buna karşın kısa sürede kontrol altına alınan yangına; 5 helikopter, 34 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve 154 söndürme personeli sevk edildi. Bugün aynı saatte Muğla Milas Kayadere Mevkiinde yaşanan yangına ise ilk müdahale 13.52’de yapıldı. 8 helikopter, 36 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahele aracı ve 160 söndürme personelinin sevk edildiği bu yangın da kısa sürede kontrol altına alındı. Her iki aygının çıkış sebepleri için ise soruşturma başlatıldı.”

Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 
Çorum Bayat ilçesinde yangın faciası, 5 ölü var
Çorum Bayat ilçesinde yangın faciası, 5 ölü var
Ormanlar alev alev yanıyor | Bir günde 15 yangın birden çıktı
Ormanlar alev alev yanıyor | Bir günde 15 yangın birden çıktı
Ankara'da korkutan yangın | Mansur Yavaş dehşet dolu anlara tanık oldu
Ankara'da korkutan yangın | Mansur Yavaş dehşet dolu anlara tanık oldu
10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 
10 şehirde 15 orman yangınına anında müdahale 
Esenler'de hastanenin yoğun bakım servisinde korkutan yangın
Esenler'de hastanenin yoğun bakım servisinde korkutan yangın
Bağcılar'da kundakçı terörü | 10 iş yeri ateşe verildi
Bağcılar'da kundakçı terörü | 10 iş yeri ateşe verildi
Heybeliada orman yangınında sabotaj şüphesi, 3 gözaltı var
Heybeliada orman yangınında sabotaj şüphesi, 3 gözaltı var
Anahtar Kelimeler:
BursaMuğlaOrman YagınıYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük Felaketin 21. yılı | Her an her yerde deprem olabilir
Büyük Felaketin 21. yılı | Her an her yerde deprem olabilir
Sarıyer'de güvenli gıda için Beyaz Martı Hijyen Proesi 
Sarıyer'de güvenli gıda için Beyaz Martı Hijyen Proesi 
Muhittin Böcek koronavirüs kaptı | Hastanede kontrol altında
Muhittin Böcek koronavirüs kaptı | Hastanede kontrol altında
Karantinadan kaçtı, abanta gezmeye geldi
Karantinadan kaçtı, abanta gezmeye geldi
Salgını unuttular | İstiklal Caddesi'nde insan seli
Salgını unuttular | İstiklal Caddesi'nde insan seli
İstanbul deprem parklarına kavuşuyor
İstanbul deprem parklarına kavuşuyor
Meteoroloji'den yağmur ve serin hava müjdesi
Meteoroloji'den yağmur ve serin hava müjdesi
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 
Galata Kulesi'nde restorasyon skandalı 
Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı
Iğdır'da deprem oldu | Iğdır Karagüney 4.4 ile Sallandı
Çorum Bayat ilçesinde yangın faciası, 5 ölü var
Çorum Bayat ilçesinde yangın faciası, 5 ölü var

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim