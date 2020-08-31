Büşra Hemşire ittifakı | Bakan Koca ve Başkan Yavaş Büşra hemşireye sahip çıktı

Büşra Hemşireye'ye Bakan Koca sahip çıktı



Sosyal medya magandalarının ahlaksızlığı, ideolojik sapkınlığı utanç verici hale geldi. Her görüşten ünlü siyaset adamları, sanatçı ve bürokratların hesaplarında yüz kızartan mesajlarla gündeme gelen sapkınların son hedefi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a mesaj yazan genç hemşire oldu. Kullanıcı adını S. Kaan Altınok olarak belirleyen densiz maganda için Sağlık Bakanlığı suç duyurusunda bulunurken, söz konusu kişinin mesajını sildiği hesabını da kapattığı ortaya çıktı.



Koronavirüsle aylardır amansız mücadele veren sağlık çalışanlarından Büşra Hemşire'nin Mansu Yavaş'tan isteğine olumlu yanıt vermesinin ardından, karşıt görüşlü sapkın magandaların utanç verici mesajları ve tehditleri gelmeye başladı.

Ankara Şehir Hastanesinde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, bir tabak aşure isteğinde bulunmuştu.

Bu paylaşımına Yavaş’tan cevap gecikmedi. Yavaş, “Sevgili kızım Büşra” diye hitap ettiği Büşra hemşirenin nezdinde tüm Şehir Hastanesi çalışanlarına aşure yollayarak, “İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Altınok adlı bir kullanıcı Yavaş’ın tweetini alıntılayarak, kan donduran ifadeler kullandı. Şahıs paylaşımda, genç kızı tecavüz ile tehdit etti.

Şahıs paylaşımında, Bakan Koca'yı sosyal medya hesabında etiketleyip kendisinden Büşra hemşirenin işine son verilmesini istedi.

Konu hakkında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Koca, “Büşra kızımızla telefonda görüştüm. Sağlık çalışanlarımızın ve tüm kadınların haklarının sonuna kadar yanında olduğumuzu herkes bilsin.

Aşure bizim birlik, paylaşma ve dayanışma sembolümüzdür. Bu geleneği yaşatan herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verdi.

İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra'ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.



Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var. — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 31, 2020

O TWİT MESAJI SİLİNDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Büşra Hemşire arasında geçen aşure diyaloğu sonrası bir sosyal medya kullanıcısı, hemşireyi ve sağlık bakanını çirkin ifadelerle tehdit etti. Daha sonra Büşra Hemşire tweet'i silindi. pic.twitter.com/8gQNysjNSC — Vaziyet (@vaziyetcomtr) August 30, 2020



ÇİRKİN TEHDİTLER YOĞUNLAŞIYOR

Geçen hafta ben açık açık cinsel saldırı tehdidine maruz kaldım, dünse Büşra hemşire.



Adları sanları belli olan iki ırz düşmanı faile yandaş oldukları için hiçbir işlem yapılmadı.



Ne diyeyim bunların Adaletleri batsın, insanlıkları batsın!!



Büşra Hemşire yanındayım ???????? pic.twitter.com/mMZb3y5D1C — Beyza Tufan (@BeyzaTfn) August 31, 2020



MAGANDANIN FACEBOOK PROFİLİ

Mansur Yavaş’tan aşure istediği için Büşra Hemşire’yi tehdit eden şahsın facebook profili...



Bu profil hiç şaşmıyor!



Eminim Fatih Sultan Mehmet sizden utanıyordur!#BüşraHemşireyiKoruyun #Kaanatınoktutuklansın pic.twitter.com/e9cYDVMq6M — Yaşam Döğüş (@yasamdogus) August 31, 2020

MANSUR YAVAŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, aşure gönderdiği Büşra hemşireyi tehdit edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya paylaşımıyla kendisinden aşure isteyen Büşra hemşire ve çalışma arkadaşlarına aşure yolladı. Başkan Yavaş’ın, Büşra hemşire ile olan karşılıklı mesajlarını paylaşmasının ardından Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Büşra hemşireyi tehdit etti. Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.

Yavaş, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Büşra hemşireye hakaret eden kişiler hakkında suç duyusunda bulunduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“İyi niyetle bizden talepte bulunan kızımız Büşra’ya hakaret eden kişiler hakkında hem şahsım hem de Büşra adına Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Kadınların korunmaya değil, korunmaya ihtiyaç duymadığı bir geleceğe ihtiyacı var.”

Ankara Şehir Hastanesi’nde görevli Büşra hemşire, sosyal medya hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” paylaşımıyla aşure istedi.

Büşra hemşirenin bu talebine Mansur Yavaş kayıtsız kalmadı. Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” ifadelerini paylaştı.

Bir süre sonra ise S. Kaan Altınok isimli bir kullanıcı, Mansur Yavaş’ın tweetini alıntılayarak şunları yazdı: “Sevgili kızın Büşra’yi hoplatıcaz yakında. @fahrettinkoca bu kadının iş feshini sonlandırın hemen. Yoksa başka birisi başka yerini sonlandırır bunun başına iş alırsın”

Bu yazışma üzerine paylaşımını silen Büşra hemşire, kullanıcı adını da değiştirdi.