Büyük felaketin üstünden 20 yıl geçti o ses hala kulaklarımızda

Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı?

Üzerinden tam tamına 20 yıl geçti. Unutulmayan acılar ve büyük kayıpların yaşandığı Kocaeli depremi 17 Ağustos 1999 gece yarısı 03.02'de başladı. Ancak geride bıraktığı acıların içinde kıvranan binlernce kişinin içinde artçı sarsıntıları devam ediyor.

Büyük acıların yaşandığı bu kara günde binlerce kişi hayatını kaybetti, yine binlerce kişi evinden yurdundan oldu. Ve acısı hala ilk gün gibi. 17 Ağustos Depremi'nin üzerinden 20 yıl geçti. 45 saniye süren 7.4 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından 17 bin 489 kişi can vermişti.



17 Ağustos Depremi'nde neler yaşandı?, 17 Ağustos Depremi’nde kaç kişi öldü?

1999 Gölcük Depremi bugün 20. yıl dönümünde… İsimler değişse de acılar 20 yıldır aynı...

Tarih: 17 Ağustos 1999… Saatler 03.02'yi gösterdiğinde Marmara Bölgesi’nde büyük bir şok yaşandı.

7.4'lük deprem Gölcük başta olmak üzere tüm Marmara'da büyük bir yıkıma neden olmuştu.

17 AĞUSTOS DEPREMİ’NDE NELER YAŞANDI? ASRIN FELAKETİ…

Merkez üssü Kocaeli’nin Gölcük ilçesi olan ve “Asrın felaketi” olarak tanımlanan Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.

17 Ağustos 1999 sabahı saat 03:02'de gerçekleşen, merkez üssü Kocaeli'nin üssü Gölcük olan Richter ölçeğine göre 7,5 büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal kaybına neden olarak tüm ülkeyi yasa boğdu.

17 AĞUSTOS GÖLCÜK DEPREMİ’NDE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

Resmi kayıtlara göre Kocaeli’de 9 bin 477, Sakarya’da 3 bin 891, Yalova’da 2 bin 504, İstanbul’da 981, Bolu’da 270, Bursa’da 268, Eskişehir’de 86 ve Zonguldak il sınırı içinde de 3 kişi olmak üzere toplam 17 bin 480 kişinin can verdiği büyük felakette yüz binin üzerinde insan da evsiz kalmış, yaklaşık 24 bin kişi yaralanırken, birçok kişi de sakat kalmıştı.

45 BİN PREFABRİK KONUT YAPILDI

Sadece Kocaeli bölgesinde 17 bin civarında bina depremin ilk dalgasında çökerken, 91 bin konut orta hasar, 102 bin 822 konut az hasar gördü.

14 bin 133 iş yeri hasar gördü.

Depremin ardından bölgede yaklaşık 45 bin prefabrik konut yaptırıldı.

150 binin üzerinde vatandaş kalıcı konutlar yapılana kadar prefabrik ve çadırlarda barındı.