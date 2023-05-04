Büyük müjde ile atılan temeli bırakıp gittiler



Seçim öncesi AKP'li yöneticilerin gerçekleştirdiği temel atma törenlerine 'Temsili' kelimesi eklense de, düzenlenen etkinliğin ardından sağa sola saçılan betonlar sosyal medyada alay konusu oluyor. Son temel atma törenine ev sahipliği yapan Afyon'da raylı sistem için dökülen 4 metre uzunluğundaki beton olduğu gibi bırakılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP heyeti “müjde” adı altında projeler açıklamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesi olan Hatay’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da yapılacak devlet hastanesinin temel atma töreni yapılmış ve sonrasında temel atma görüntüsünün göstermelik olduğu ortaya çıkmıştı. AKP, temsili temel atma törenlerine bir yenisini daha ekledi.

Afyonkarahisar’da raylı sistemler projesi kapsamında “Afray” adlı projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.



Söz konusu törene, İl Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, AKP Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi bugün söz konusu temelin görüntülerini yayınladı. AKP heyetinin yaptığı törenin ardından temelin göstermelik olduğu ve toprağa beton döküldüğü görüldü.



"4 METRE KADAR BETONDAN İBARET"

CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci, “Bugün Afyonkarahisar Valisi ve AKP heyeti Afray projesinin temel atma töreni gerçekleştirdi. Ancak atılan temel 4 metre kadar bir betondan ibaret. Yerel seçim vaatleri arasında bu proje vardı. Yıllardır yapmadılar şimdi halkımızı kandırmaya yönelik, siyasi şovdan ibaret olan bir temel atma töreni gerçekleştiriyorlar. Seçime sayılı günler var. Bu iktidardan kurtulmanın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.