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Büyük yangının ardından yeniden filizlendi

Cumhuriyet tarihinin en büyük yangın felaketine sahne olan Manavgat ormanlarında 11 gün sonra adeta bir mucize yaşandı. Küle dönen ormanlarda bazı bitkiler yeniden canlanıyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe 18:35
Büyük yangının ardından yeniden filizlendi

Büyük yangının ardından yeniden filizlendi


Can kayıplarının yaşandığı, 3 kundakçının tutuklandığı adeta ciğerlerimizi dağlayan Manavgat'taki orman yangınlarının ardından bölgede bilim insanlarını, yetkilileri ve vatandaşları şaşkına çeviren mucizeye tanık olunuyor. 


Antalya Manavgat ilçesinde 11 günde söndürülen 75 hektar alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından tabiat yeniden canlanıyor. Küle dönen ormanlık alanda 7 bitki türü filizlendi, 20 metrekarelik alanda 15 bitki yeşerdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz günü başlayıp kısa sürede Akseki, İbradı, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine sıçrayan orman yangını 10 günde söndürüldü. 8 kişinin yaşamını yitirdiği ve 75 bin hektar alanın zarar gördüğü yangın, Türkiye’nin en büyük yangınlarından biri oldu.

Yangının ardından yaraların sarılmaya devam ettiği bölgede ağustos ayı başlarında yağmur etkili oldu. Yağmurla birlikte bölgede 1 ay gibi kısa süre içerisinde yeniden hayat belirtisi görüldü. Küllerin arasından yeşeren ilk filizler ise hayıt bitkisi oldu.

Simsiyah orman tabanından yükselen yeşil renkli bitkiler umut ışığı olurken, orman işletme müdürlükleri de yanan alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yeşeren bitkilerle ilgili çalışma yapan uzmanlar, ilk olarak sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbitin yanan alanlarda filizlendiğini tespit etti. Kesilecek ağaçları da işaretleyen uzmanlar, kesim işleri bittiğinde tekrardan yeşertme çalışmaları için ya tohumlama ya da genç fidan dikimi yöntemine başvuracak. 20 metrekarelik yanan alanda en az 15 kökün yeşerdiği gözlendi.

"SIRRINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Akseki Orman İşletme Müdürü Mustafa Sedat Çalış, yangının hemen ardından çalışmalara başlayarak doğanın yeniden kendisini toplamasına yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Tespit çalışmalarının devam ettiğini de belirten Çalış, Akseki'de dozer ve iş makineleri ile sürüm devam ederken tabiatın da kendisini yenilediğini söyledi. Çalış, “Sandal, pırnal meşesi, menengiç, mersin, hayıt, tespih çalısı ve zimbit gibi bitkilerin kütük sürgünü vermek suretiyle yenilendiklerini gördük. Yılsonu itibariyle alanın gençleştirme çalışmasına başlamayı planlıyoruz" dedi.

Yapılan çalışmalarda tabiatı taklit etmeye çalıştıklarını ifade eden Çalış, “Tabiatın sırrını çözmeye çalışıyoruz. En iyi ormancı tabiatı en iyi taklit edendir. Arazinin toprak ve ana kaya yapısına göre ya doğal gençleştirme ya da dikim yapılacak" diye konuştu.


 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 21:40
Anahtar Kelimeler:
ManavgatOrman Yangını
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