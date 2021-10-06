Büyükada İskelesi'nde Yargı kararını bile dinlemediler



Hukuki sürecin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) lehine sonuçlanmasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) işlettiği Büyükada İskelesi'nin üst katını tahliye etmesi gerektiği için yasal işlem dün başlatıldı. Dün başlayan tahliye işlemleri için bugün iskeleye giden zabıta ekiplerine polis engel oldu. Polis ekipleri ile zabıta ve CHP Adalar ilçe örgütü üyeleri arasında arbede çıktı.

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın avukatı Fırat Burak, çıkan arbedede kendisi dahil 5 kişinin darp edildiğini ve polisler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Büyükada iskelesine çökenler, mahkeme kararına rağmen boşaltmayanlar,hukuk dışı davrananlara müdahale etmek yerine halkın haklarını koruyanları darp edenler! kamunun malına çökme dönemi bitti!

Saat:15’00’de 39 ilçe başkanımızla orada olacağız

Halk mı büyük 3-5 kişi mi?

Göreceğiz! https://t.co/QMq7umDA09 — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 6, 2021

"DEVLETİN POLİSİ TÜGVA'NIN YANINDA OLUYOR"

Büyükada İskelesi'nin üst katının tahliyesine ilişkin başlatılan hukuki sürecin, itiraz yolu da dahil İBB'nin lehine sonuçlanmasının ardından TÜGVA'nın işlettiği katı tahliye etmemesi, zabıtaların engellenmesine Adalar halkı da tepki gösterdi. İskele önünde toplanan Adalılar, "Devletin polisi TÜGVA'nın yanında oluyor, TÜGVA'nın polisi dışarı, hak, hukuk, adalet' sloganları attı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da öğleden sonra Büyükada'ya giderek bir açıklama yapacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Büyükada İskelesi'nin üst bölümü, 2018 yılında TÜGVA’ya 10 yıllığına kiraya verildi. Ancak, TÜGVA tarafından kullanılan Büyükada İskelesi’nin üst katı mahkeme kararıyla İBB'ye devredildi. TÜGVA, tahliye kararına rağmen burayı boşaltmadı. İtiraz yolu da İBB lehine sonuçlanırken, mahkeme kararına rağmen burası tahliye edilmedi. Alanın tahliyesine ilişkin hukuki hiçbir engel kalmadığına dikkat çeken İBB, tahliye işleminin başlatıldığını, işlemi engelleyen kişi ve kurumlar için hukuki süreç başlatılacağını açıkladı.