

Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, pilot yaralı kurtarıldı



İstanbul güne bir eğitim uçağının düşme haberiyle başladı. Büyükçekmece'de bir eğitim uçağı boş araziye düştü. Özel bir firmaya ait eğitim uçağının Büyükçekmece'de boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Düşen uçaklarla ilgili kurtarma yönergelerinin uygulanmadığı kaza kırım bölgesine ekiplerin karadan yürüyerek ulaşması dikkat çekti.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kazada yaralanan pilot da uçağın içinden çıkarıldı. Uçağın inişe geçtiği sırada yumuşak zemine çakıldığı görüldü. Kazanın meydana geldiği bölgede bulunan TEM oto yolunda trafik uzun süre kilitlendi. Meraklı sürücüler yüzünden kurtarma görevlileri kaza bölgesine yürüyerek ulaşmak zorunda kaldı.

İstanbul Valiliği, "İstanbul Hezarfen Ahmet Çelebi Havaalanından bugün saat 10.56'da havalanan özel bir havayolu şirketine ait eğitim uçağı, alınan ilk bilgilere göre motor arızası nedeniyle inişe geçtiği sırada saat 11.05'te havalimanı yakınlarında düşmüştür. Uçağın pilotaj lisans öğrencisi (B.N), yaralı olarak kurtarılmıştır" açıklamasında bulundu.

"MANEVRA YAPMASA TEM'E DÜŞECEKTİ"

Olayla ilgili konuşan bir görgü tanığının, uçağın manevra yapmasa TEM'e düşeceğini söylediği belirtildi.