Çadır kenti su bastı, vatandaşlar isyan etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kahramanmaraş merkezli depremde büyük enkazın oluştuğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Yağmurla çadır kentlerin ve konteynerlerin etrafı çamurlanırken, depremzedeler kendilerini ve eşyalarını korumaya çalıştı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çadır kenti su bastı. Çadırlar sular altına kalan depremzedeler "Depremde ölmedik, suda öleceğiz" diyerek tepki gösterdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 1500 yurttaşın barındığı çadırları yağan yağmur sonrası su bastı.

Yüzlerce çadır su altına kaldı. Depremzede yurttaşlar ellerindeki araçlarla göle dönüşen suları çocuklarıyla beraber kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı.

Bir depremzede kadın, "Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor" dedi.



