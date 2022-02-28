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Cağaloğlu Anadolu Lisesi velilerinin önüne polis çıktı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi eski müdürü elini bir türlü okuldan çekmedi. Velilerin karşı çıkmasına rağmen bir buçuk yıl içinde okul müdürlerinin 4’üncü kez değiştirilmesi aileleri çileden çıkardı. 

28 Şubat 2022 Pazartesi 09:44
Cağaloğlu Anadolu Lisesi velilerinin önüne polis çıktı

Cağaloğlu Anadolu Lisesi velilerinin önüne polis çıktı


İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan veliler, "Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisine ve velisine yıllarca her türlü kötülüğü yapan ve şikayetle uzaklaştırılan eski müdürün güdümündeki kadro neden hala tasfive edilmemektedir” dedi.


İstanbul Fatih’te bulunan Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde uzun yıllardır istikrarın sağlanamadığını iddia eden veliler İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önüne gitti.

Bir basın açıklaması yapan veliler, eylem sonrası il milli eğitim müdürü ile görüşmek istediklerini belirtti. Veliler, “Kendisinden memnuniyeti duyulan bir müdürün kadro ataması yapılmayarak yeni bir müdür görevlendirilmesinin mantığı nedir? Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisine ve velisine yıllarca her türlü kötülüğü yapan ve şikayetle uzaklaştırılan eski müdürün güdümündeki kadro neden hala tasfiye edilmemektedir” dedi.

Polis müdahalesiyle karşılaşan veliler, müzakereler sonrası 3 kişilik heyet milli eğitim müdürü ile görüşme gerçekleştirdi.

OKULDA NELER OLMUŞTU?

Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde veliler, okul yönetimindeki istikrarsızlığı uzun süredir dile getiriyor. Öğrencileri ile mahkemelik olduğu bilinen okulun eski müdürü Necati Yener 2020 yılında velilerin şikayeti üzerine görevden alınmıştı. (KAYNAK: Cumhuriyet Gazetesi)

Son Güncelleme: 28.02.2022 20:17
Anahtar Kelimeler:
MEBOkul MüdürüAnadolu LisesiCağaloğlu
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