Çağdaş Yaşam Onur Ödülü, Timur Soykan ve Murat Ağırel'e gitti

Bu yıl, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından ilk defa basın alanında verilen Çağdaş Yaşam Onur Ödülü’ne gazetecilik mesleğini kamu yararını önceleyerek yürüten, cemaat ve tarikatların karanlık yüzlerini kamuoyu ile paylaşan gazeteci Timur Soykan ve gazeteci Murat Ağırel layık görüldü.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Cumhuriyet’in 100.yıl onuruna ilk defa bu yıl verilen Çağdaş Yaşam Onur Ödülü töreni, Bakırköy Belediye Tiyatroları Yunus Emre Kültür Merkezi - Turhan Tuzcu Sahnesi'nde gerçekleşti.

Basın, hukuk ve akademi dünyasından birçok davetlinin bir araya geldiği törene, ÇYDD Genel Merkez ve İstanbul şubeleri yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dernek üyeleri, gönüllüleri, öğrencileri ve tüm Çağdaş Yaşam dostları yoğun katılım gösterdi. Ödül töreninin sunuculuğunu, haber sunucusu Eylül Han Tezel üstlendi.

Tören, kokteyl ve müzik dinletisi ile başladı. Dinletinin ardından ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel açış konuşmasını gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yüksel, ÇYDD’nin bir asırlık Cumhuriyet’ten aldığı güç ile 34 yıldır çağdaşlık yolculuğunu sürdürdüğünü ve yaşanan tüm zorluklarla nasıl mücadele ettiğini konuklarla paylaşarak “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, bir asır önce çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yaşamın her alanında gelişmiş ülke seviyesine çıkabilmeyi hayal etmişti. Bugün burada, hep birlikte bu hayali geleceğe taşımaya devam ediyor, Atatürk’e ve Cumhuriyete borcumuzu ödemeye çalışıyoruz. Cumhuriyeti korumanın ve yaşatmanın sorumluluğuyla laik değerlerimize her zaman sahip çıkacağız. Laik Cumhuriyetin kazanımlarından ülkeyi uzaklaştırmak isteyen güçler sürekli olarak karşımıza çıksa da Sayın Timur Soykan ve Sayın Murat Ağırel gibi gazetecilerimizin cesareti, iradesi ve emekleriyle çocuklarımız için aydınlık bir geleceği mümkün kılacak, tüm yurttaşlarımızın “Çağdaş Türkiye” hayalinin karanlığa hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizin 100.yılı onuruna, böylesine değerli isimlere Çağdaş Yaşam Onuru Ödülü’nü takdim etmenin gururunu yaşıyoruz. Unutmamalıyız ki demokratik bir hukuk devletinin en önemli göstergesi özgür, tarafsız, bağımsız, ilkeli ve şeffaf basındır. Aynı zamanda bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Sayın Soykan ve Ağırel ile birlikte tüm basın emekçilerinin bu özel gününü yürekten kutluyorum.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Ardından törende, İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç konuşma yaptı. Saraç, Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olarak varlığını sürdürmesi için her zaman ve her koşulda mücadele etmeye devam edeceklerinin altını çizerek ÇYDD’nin unutulmaz Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın yaktığı meşalenin genç kuşaklarla birlikte geleceği aydınlatmaya devam edeceğini vurguladı.

Timur Soykan ve Murat Ağırel’in konuşmaları ile devam eden törende, ÇYDD Genel Başkan Yardımcısı Av. Sedat Durna ödül gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Geçtiğimiz günlerde hepimizi derinden sarsan ve vicdanımızı sızlatan bir tarikat vakfı kurucusunun 6 yaşındaki kızını “evlilik” kılıfı altında sistematik şekilde istismara maruz bıraktığı haberini kamuoyuna duyuran ve sonuna kadar takip eden gazeteci Timur Soykan ile yine tarikat ve cemaatlerin karanlık yüzlerini gösteren dosyaları kamuoyuyla paylaşan ve bu alanda fikri takip yapan gazeteci Murat Ağırel, çağdaşlaşma ve aydınlanma yolunda gayretleri, cesaretleri, ilkeli ve kararlı duruşlarıyla öne çıkarak Çağdaş Yaşam Onur Ödülü’ne layık görülmüştür.”

Tören sonunda ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile Av. Turgut Kazan, Timur Soykan ve Murat Ağırel’e ödüllerini takdim ettiler.