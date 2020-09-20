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Çamaşır makinası bomba gibi patladı, yangın çıktı

İstanbul Bakırköy’de bir evdeki çamaşır makinesi büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

20 Eylül 2020 Pazar 20:33
Çamaşır makinası bomba gibi patladı, yangın çıktı

Çamaşır makinası bomba gibi patladı, yangın çıktı


İstanbul Bakırköy'de korku ve paniğe neden olay akşama doğru saat 17:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki dairedeki çamaşır makinesi çalıştığı sırada büyük bir gürültü ile patladı.

Edinilen bilgilere göre, patlama sonucu çıkan yangında mahalle sakinlerini sokağa döktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangını söndürürken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi. Yangın sonrası dairede maddi hasar meydana geldi. Yangın sonrası daireden yükselen dumanlar itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sonrası son buldu.

Öte yandan çamaşır makinesinin çalıştığı esnada patlaması sonucu çıkan yangında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
PatlamaBakırköy
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