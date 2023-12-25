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Cami avlusunda AKP'li adaydan provakasyon

21 yıldır Türkiye'yi kafasına göre yöneten AKP iktidarı yerine muhalefeti suçlayan cami provaktörlerine vatandaşlardan sert tepki

25 Aralık 2023 Pazartesi 17:37
Cami avlusunda AKP'li adaydan provakasyon







AKP'li adaydan, cami avlusunda çirkin provakasyon


Türk halkına 12 şehidinin yasını bile tutmaya izin vermeyen AKP'li provakatörler cami avlusunda ortaya çıktı. 21 yıldır Türkiye'yi yöneten AKP'nin sorumsuz politikaları Türk gençlerinin canına mal olurken, şehit cenazelerinde sıradan vatandaş gibi saf tutanların şahısların çirkinliğine yine AKP'den destek geldi. Şehit cenazeleri üzerinden seçim kampanyasını şimdiden başlayan AKP'li politikacılar kendi sorumluluklarını unutturmak istercesine muhalefet partilerine saldırdı.

Şehidin arkasından göz yaşları sel olurken, sandıkta oy hesabı yapan AKP lideri Erdoğan, CHP Özgür Özel'in kendi memleketinde şehit cenazesine katılmasını gövde gösterisi ilan etti. Şehit ailesi Özgür Özel için 'Özel bizim de ailemizin evladı' derken, Erdoğan halka PKK'lı katillere tepki göstermek yerine "Halkımız bunların hesabını sandıkta soracak" dedi. 
12 Askerin alçak saldırıda can vermesinin hemen ardından açılış töreninde boy gösteren Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan eleştiriler geldi.

ÖZGÜR ÖZEL VE MERAL AKŞENER'İN ÇELENGİNE ÇİRKİN SALDIRI

Özgür Özel'e Manisa'da cami avlusunda sergilenen çirkin tepkinin ardından, bir çirkinlik te Gaziantep'de görüldü. Eski AKP milletvekili aday adayı kişiliksiz bir şahsiyet, politikayı cami avlusuna taşımaktan çekinmedi. CHP Genele Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti lideri Akşener'in gönderdiği çelenkleri tekbir getirerek parçalayan şahıs halkı tahrik etmeye çalıştı. Bu şahsın eski AKP milletvekili Aday Adayı Kemal Öztürk olduğu ortaya çıktı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için düzenlenen cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayan kişinin, AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk'ün saldırı sırasında tekbir getirdiği ortaya çıktı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için dün Gaziantep’te cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazı öncesinde bir kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelengi parçalayıp tören alanı dışına attığı görüldü.

Bu esnada bir grup ise tekbirlerle çelengi parçalayan şahsa destek verdi.


BirGün’ün aktardığına göre, olayın ardından Özel’in çelengini parçalayan şahsın AKP’den Gaziantep milletvekili aday adayı olan Kenan Öztürk olduğu ortaya çıktı. 

Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Kalkan şu ifadeleri kullandı: 

“Dün şehidimizin cenaze töreni sırasında provokatörlük yapan, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’in çelengini parçalayan kişi; AKP Gaziantep milletvekili aday adaylarından. Geçenlerde canına kıyan askerimiz Ökkeş Gök de bu ülkenin evladıydı. Hiç biriniz ortada yoktunuz.”


 

Son Güncelleme: 25.12.2023 20:30
Anahtar Kelimeler:
Cami AvlusuAkpşehitlerimiz
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