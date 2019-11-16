Cami enkazından yaralı kurtarılan mühendisten acı haber



Gaziantep'de cami inşaatı için kurulan iskelenin çökmesi sonucu enkaz altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için seferber olan 740 kişilik ekip, 33 saatlik mücadelenin ardından herkesin beklediği haberi verdi. Küçükcan, enkazın altından yaralı olarak kurtarıldı, ancak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralı olarak kurtulurken sevinç göz yaşları döken Küçükcan ailesi, acı haberle adeta yıkıldı.



Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan, yaklaşık 33 saatin ardından yaralı olarak bulundu. Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde sonuca ulaşıldı.

Olayın ilk anından bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çöken iskele nedeniyle oluşan büyük tahta yığını ekipler tarafından tahliye edildi.

Bu gece saatlerinde ise çevredeki tüm sesler durdurularak, ortam dinlemesi yapıldı.

İnşaat içerisindeki bir bölgeden ses alan ekipler yoğunlaştıkları alanda, büyük tahta parçalarının arasındaki Korkut Küçükcan'a ulaştı.

Yaralı olduğu belirlenen inşaat mühendisine ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

Daha sonra sedyeye alınan ve elden ele taşınarak inşaat girişindeki ambulansa getirilen Küçükcan, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, Küçükcan'ın tahliyesi sırasında, çalışmalarda yer alan ekipler büyük sevinç gösterisinde bulundu. İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesi ve yakınları da mutluluk gözyaşı döktü.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaklaşık 33 saatin ardından yaralı bulunduğu bildirilen inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçükcan ile daha önceden de mesailerinin bulunduğunu, kendisinin değerli bir mühendis olduğunu söyledi.

Ekiplerin Küçükcan'ı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Zengin, "Malumunuz yaklaşık yarım saat önce mühendisimiz bulundu. Kendisinin acile getirildiğinde ilk değerlendirmemizde vefatının üzerinden belirli bir süre geçtiğini düşünmekteyiz. Ama bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili konu, yarın adli tıpta yapılacak incelemeler sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Gaziantep'in başı sağ olsun." diye konuştu.

Zengin, mühendisin ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine de "Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üstüne düşmesiyle yüzlerce kilo ağırlık oluşmuş. Başta baş bölgesi olmak üzere, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi kesin sonucu verecektir ama muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz." yanıtını verdi.

Acı haberin duyulması üzerine ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

740 KİŞİLİK EKİP ARIYORDU

Akşam saatlerinde açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, yaklaşık 740 kişilik ekibin bölgede 3 vardiya olarak çalıştığını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Yani her vardiyada ortalama 250 kişi çalışıyor ve 50 araçtan destek alıyoruz. Arama kurtarma köpekleri, termal kameralar ve kılavuz kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden, teknolojiden yararlanıyoruz. Tüm ekipler insanın olmadığına emin oldukları alanda da iş makinalarından yararlanıyorlar. Burada toplam 15 bin metreküp kalas ve odun var. Yani 20 bin ton veya 1500 kamyon ağaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsi birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette. İnsan gücüyle bunları çıkarmak çok zor. Aşağıda canlı olduğunu düşünerek her tarafta iş makinesinden yararlanamıyoruz. Şundan herkes emin olsun ki teknolojinin ve kamunun tüm imkanları kullanılıyor."