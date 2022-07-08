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Cami imamı, hakkını arayan doktorları hedef gösterdi

Konya Şehir Hastanesi'nde Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sosyal medyaya yansıyan bir video büyük tepki çekti. Söz konusu videoda yer alan bir imamın, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" dediği duyuluyor.

08 Temmuz 2022 Cuma 18:34

Cami imamı, hakkını arayan doktorları hedef gösterdi

Camide vaaz veren imam, protestosu doktorları hedef aldı, konuşmasında 'Öldürmez misin? Dövmez misin? Sövmez misin?' sözlerine vatandaşlardan gün boyu tepki gösterdi.


Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından sosyal medyaya yansıyan bir video büyük tepki çekti. Söz konusu videoda yer alan bir imamın, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" dediği duyuluyor.


Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya'nın hastanede bir hasta yakını tarafından katledilmesinin ardından meslektaşları sağlıkta şiddeti protesto etmek için dün tüm Türkiye'de protesto gösterileri düzenledi. Türk Tabipleri Birliği de 7- 8 Temmuz’da grev kararı aldı.

İstanbul'da greve gidip, protesto gösterisi düzenleyen doktorlara Emniyet güçleri biber gazı ile müdahale etti.

Emniyet güçlerinin doktorlara sert müdahalesi tepki çekerken, bugün sosyal medyaya tartışma yaratan bir video yansıdı.

Video Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Kayalar Camisi'nde kaydedildi. Videoda; cami imamı Ahmet Gür'ün cuma vaazı sırasında, meslektaşlarının öldürülmesine tepkilerini protesto ile gösteren doktorları hedef aldığı duyuluyor.


Tıp Dünyası adlı Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde cemaate vaaz veren imam, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyerek doktorları hedef aldı.

TTB: BU SÖZLER KATLİAMA ÇAĞRIDIR!

İmamın büyük tepki çeken sözlerinin ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB), yargıyı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı harekete geçmeye çağırdı. TTB açıklamasında şöyle denildi: 

"Doktorlar dedi ki, bugün grevdeyiz. Öldürmez misin sen? Dövmez misin, sövmez misin?" 

Bir din görevlisinin ağzından çıkan bu sözler; şiddete, cinayete, hatta katliama çağrı niteliğindedir!

TTB olarak hem Diyanet'i hem de adli makamları DERHAL HAREKETE GEÇMEYE çağırıyoruz."

GENEL SAĞLIK-İŞ'TEN SUÇ DUYURUSU

Genel Sağlık-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Genel Örgütlenme Sekreteri Tarık Doğan da yaptığı açıklamada "Genel Sağlık İş Sendikası olarak,  2 gündür sosyal medyaya yansıyan, bu ve benzeri eylemlerde bulunan ilgililer - şu ana kadar 3 kişi oldu - hakkında, TCK 261 / 1 ve 2 kapsamına giren eylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz... Meczuplara geçit yok..." dedi.
 

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Son Güncelleme: 08.07.2022 18:47
Anahtar Kelimeler:
İmamKonyaCamiVaaz
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