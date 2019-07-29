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Cami müezzini, AVM kabininde çıplak görüntü çekerken yakalandı

Diyanette müezzin olarak görev yapan 43 yaşındaki Yakup Ç. adlı zanlı, bir AVM'deki mağazanın soyunma kabininde, üstünü değiştiren 26 yaşındaki kadının çıplak görüntüsünü çekerken yakalandı..

Cami müezzini, AVM kabininde çıplak görüntü çekerken yakalandı

Diyanette müezzin olarak görev yapan 43 yaşındaki Yakup Ç. adlı zanlı, bir AVM'deki mağazanın soyunma kabininde, üstünü değiştiren 26 yaşındaki kadının çıplak görüntüsünü çekerken yakalandı..

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:42
Cami müezzini, AVM kabininde çıplak görüntü çekerken yakalandı

Cami müezzini, AVM kabininde çıplak görüntü çekerken yakalandı


Din görevlilerinin adının karıştığı skandallara bir yenisi daha eklendi. Diyanet Nilüfer Müftülüğü'nde görevli müezzinlik yapan Yakup Ç. adlı adam, girdiği AVM içinde mağazanın soyunma kabininde kıyafet deneyen genç kadının çırılçıplak görüntüsünü çekerken yakalandı. Sapkın müezzinin cep telefonunda yapılan incelemede gizli çekim çok sayıda kadına ait çıplak görüntü ele geçirildi. Sapkın adamın pişkin savunmasında "Bir arkadaşıma şaka yapmak için çekmiştim" sözleri mahkemeyi hayrete düşürdü. Mahkeme zanlıyı cezaevine gönderdi. Haberin detayları ise şöyle;

PİŞKİN SAVUNMA HERKESİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Bursa'da alışveriş merkezindeki bir mağazanın soyunma kabininde alacağı kıyafetleri deneyen M.V. (26) isimli kadının, cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektiği iddia edilen müezzin Yakup Ç. (43),tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı, başka bir arkadaşına şaka yapmak için görüntü çekerken kabinleri karıştırdığını söyledi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada, geçtiğimiz akşam akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki M.V. isimli kadın, reyondan aldığı kıyafeti denemek için soyunma kabinine girdi. Üzerini çıkardığı sırada ise kabinin üzerinden uzatılan cep telefonuyla görüntülediğini fark edip, çığlık attı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YAKALADI

Edinilen bilgilere göre çığlık üzerine soyunma kabini dışında olan Yakup Ç,. kaçmaya başladı. Genç kız, hızla kıyafetlerini giyip, kaçan Yakup Ç.'nin peşine düştü. Şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Cep telefonuna el konulan Yakup Ç., olay yerine çağrılan polise teslim edildi.

"ÜZERİMDE KIYAFET YOKTU"

Yakup Ç. gözaltına alınırken, şikayetçi olan M.V. ifadesinde, ''Beğendiğim kıyafetleri denemek için mağazanın içinde bulunan kabine girdim. Kıyafetleri denemeye başladım. Üst tarafta telefon olduğunu gördüm. Çığlık attım. Üzerimde kıyafet yoktu. Telefonu görünce bağırdım ancak kıyafetim üzerimde olmadığı için çıkamadım. Kabinin perdesini aralayıp, yan kabinin kapısına baktım. Bir erkeği çıkarken gördüm. Mağazadakilere 'Tutun kabinde fotoğrafımı çekiyor' diye bağırdım. Hızlıca giyindim ve dışarı çıktım. Telefonunda pek çok kadının kabinlerde görüntülerini çekmiş olduğunu gördük'' dedi.

ARKADAŞININ BULUNDUĞU KABİNİ ŞAŞIRMIŞ

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yakup Ç. ise, ''Arkadaşımla kıyafet almak için mağazaya girdik. O bir kabine girip, soyunmaya başladı. Ben de kıyafet beğenip, kabinlere gittim. Arkadaşıma şaka yapmak için cep telefonumun kamerasını açıp, kabinin üzerinden çekim yapıyordum. Ancak bir çığlık sesi duydum. Arkadaşımın bulunduğu kabini karıştırdığımı fark ettim. Amacım arkadaşımı çekip, şaka yapmaktı. Kızın orada olduğunu bilmiyordum, kendisini ilk kez gördüm'' diye konuştu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Nilüfer Müftülüğü'nde görevli müezzin olan Yakup Ç.'nin daha önce Almanya'da Gundelshem DİTİB Selimiye Camii'nde 5 yıl görev yaptığı öğrenildi. Yakup Ç., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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Müezzin çıplak FotoğrafAVMBursaNilüferGizli çekim
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