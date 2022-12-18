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Camide yaş pastalı nikaha tepkiler çığ gibi büyüdü

Son yıllarda politikicıların kurduğu kürsülerde konuşma yaptığı ibadethanelerde sonunda yaş pastalı nikah görüntüleri de gelmeye başladı.

18 Aralık 2022 Pazar 22:09
Camide yaş pastalı nikaha tepkiler çığ gibi büyüdü


Camide yaş pastalı nikaha tepkiler çığ gibi büyüdü

Tarikatların cirit attığı, siyasilerin kürsü kurup politik konuşmalar yaptığı camilerde namaz safları azalırken, amacı dışında ilk kez yaş pastalı nikah lüks nikah görüntüsü vatandaşların sert tepkisine neden oldu. İbadethane saygınlığına gölge düşüren görüntüler sosyal medyada onbinlerce tepki yorumu aldı.

Cami içerisine masa kurulup, çeşitli hediyeler ve pasta ile dini nikah kıyıldı.  Görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Cami içinde yapılan nikah töreni için masalar kuruldu, davetli konuklar için küçük hediyeler hazırlandı ve özel sipariş edilen pasta getirildi.

Cami imamının kıydığı nikah sonrası, namaz kılınan yerde pasta kesilip, konuklara ikram edildi.

GÖRÜNTÜLER YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen çift kısa sürede izlenme rekoru kırdı. 

Son Güncelleme: 18.12.2022 22:27
Anahtar Kelimeler:
Camide Nikah
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