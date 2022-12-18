

Camide yaş pastalı nikaha tepkiler çığ gibi büyüdü

Tarikatların cirit attığı, siyasilerin kürsü kurup politik konuşmalar yaptığı camilerde namaz safları azalırken, amacı dışında ilk kez yaş pastalı nikah lüks nikah görüntüsü vatandaşların sert tepkisine neden oldu. İbadethane saygınlığına gölge düşüren görüntüler sosyal medyada onbinlerce tepki yorumu aldı.

Noluyor Allahaşkına?

Nikah salonu mu ? https://t.co/FhVaUlp6KN — Esin Davutoğlu Şenol (@esenol) December 17, 2022

Cami içerisine masa kurulup, çeşitli hediyeler ve pasta ile dini nikah kıyıldı. Görüntüler sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Cami içinde yapılan nikah töreni için masalar kuruldu, davetli konuklar için küçük hediyeler hazırlandı ve özel sipariş edilen pasta getirildi.

Cami imamının kıydığı nikah sonrası, namaz kılınan yerde pasta kesilip, konuklara ikram edildi.

GÖRÜNTÜLER YÜZ BİNLERCE KEZ İZLENDİ

Paylaşılan fotoğraflarda 14 Aralık 2022 tarihinde yapıldığı anlaşılan törenin görüntülerini sosyal medyaya yükleyen çift kısa sürede izlenme rekoru kırdı.