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Camilerde cemaatle namaz kılmak askıya alındı | Cemaatle namaz kılınmayacak

Türkiye'de koronavirüse karşı mücadeleye diyanet bütün teşkilatlarıyla katılıyor. Diyanetişleri Başkanlığı en son umre dönüşü yaşanan sorunlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

16 Mart 2020 Pazartesi 15:36
Camilerde cemaatle namaz kılmak askıya alındı | Cemaatle namaz kılınmayacak


Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı, Türkiye genelinde, cumhuriyet tarihinde ilk kez camilerde cemaatle kılınan namazlara ara verildi. Koronavirüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemler kapsamında canlı yayında kamuoyu karşısına ilk kez çıkan Prof. Ali Erbaş, umre ziyareti dönüşü sırasında özel turlarla giden ve S.Arabistan'da kaç kişinin kaldığı konusunda bilgisi olmadığını söyledi.  Geçtiğimiz cuma günü vatandaşları camiye cemaatle Cuma namazı kılmaya çağıran Diyanetişleri Başkanı Ali Erbaş, aradan geçen 3 günün ardından bugün ekranlardan tam tersi açıklama yaptı. 

Prof. Ali Erbaş'ın açıklamasından satır başları:

Henüz tedavisi bulunamayan, bu nedenle binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle cuma namazı ve vakit namazları için de bir açıklama yapıyoruz.

Yetkili mercilerin verdiği bilgiye göre yeni tip koronavirüs insandan insana hızlı bir şekilde yayılarak salgın haline gelmekte. Virüs büyük bir tehlike oluşturmakta. İnsanların toplu halde bulundukları mekanlar virüsün yayılması için uygun bir ortam oluşturup hastalığın salgın hale gelmesinde risk oluşturmaktadır. 

Ülkemizde vaka sayısının artmasıyla birlikte tedbir olarak, insanların bir araya geldiği organizasyonlar iptal edilmiştir. Yaşanan bu olağanüstü durum dikkate alındığında namazların cemaatle kılınmasıyla virüsün yayılmasının artabileceği anlaşılmaktadır. İnsan hayatını korumak olan İslam dini, insanların hayatını tehlikeye atacak uygulamalara cevaz vermez.

Doğal afet ve salgın hastalık nedeniyle cemaate katılmanın tehlikeli olduğu zamanlarda, namazların evlerde kılınmasına dair varlığı bilinmektedir. İslam alimleri toplu halde eda edilen ibadetlere katılmak için sağlıklı olmanın yanında başkasına zarar vermemenin de gerekli olduğunu söylemişlerdir. 

Koronavirüs ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere camilerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekmiştir. Cuma namazı yerine öğle namazı yeterlidir. Ezanların okunmaya devam edilmesi, gerekli tedbirler alınarak, camilerin münferit namazlar açık olmasına karar verilmiştir."

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CamiKoronaDiyanetUmreKarantinaAli Erbaş
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